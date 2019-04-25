ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных денег через рынок облигаций

Банк России обнаружил схему незаконного вывода средств пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций, рассказал журналистам директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Участниками схемы, сделки по которой осуществлялись на рынке облигаций с 10 марта по 22 декабря 2015 года, стала компания «КИТ Финанс Трейд» и управляющая компания «Тринфико» (последняя аффилирована с НПФ «Благосостояние»). «Тринфико» управляла средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда «Аквилон».
Суть схемы заключалась в систематических операциях по покупке и обратной продаже облигаций — управляющая компания НПФ систематически продавал бумаги по заниженной цене. В схеме было задействовано 68 выпусков облигаций, с которыми совершили 653 сделки. Речь идет, в частности, об облигациях Росбанка, «Газпрома», Альфа-банка, РЖД, НЛМК, «МегаФона» и т. д.
В результате убыток пенсионного фонда составил 57 млн рублей. Аналогичная сумма оказалась на счетах «КИТ Финанс Трейда».
Однако с силу особенностей российского законодательства только 6 млн рублей попадают напрямую под определение манипулирования рынком, хотя все операции совершались по единой схеме, говорит Лях.
Исполнителями стали два человека начальник управления брокерских операций АО КИТ Финанс Вадим Дорофеев и гендиректор ЗАО «Тринфико Капитал» Фарит Закиров. ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты этих специалистов, а также направил информацию правоохранителям.
За последний год регулятор выявил несколько случаев манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Летом 2018 года ЦБ сообщил о манипулировании акциями компаний UC Rusal, Polyus Gold, «Левенгук», «Медиахолдинг», ТПГ «Аэссель» и ещё несколькими бумагами. Подозрительные сделки совершали компании, близкие к ИК «Финам». В апреле прошлого года регулятор выявил выявил случай систематической инсайдерской торговли на платформе «Автоследование» также с участием клиентов компании «Финам».