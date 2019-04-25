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19:45 (мск), источник: Forbes

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных денег через рынок облигаций

Банк России обнаружил схему незаконного вывода пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций. В схеме было задействовано 68 выпусков облигаций, с которыми совершили 653 сделки.

Источник: Reuters

Банк России обнаружил схему незаконного вывода средств пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций, рассказал журналистам директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

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Участниками схемы, сделки по которой осуществлялись на рынке облигаций с 10 марта по 22 декабря 2015 года, стала компания «КИТ Финанс Трейд» и управляющая компания «Тринфико» (последняя аффилирована с НПФ «Благосостояние»). «Тринфико» управляла средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда «Аквилон».

Суть схемы заключалась в систематических операциях по покупке и обратной продаже облигаций — управляющая компания НПФ систематически продавал бумаги по заниженной цене. В схеме было задействовано 68 выпусков облигаций, с которыми совершили 653 сделки. Речь идет, в частности, об облигациях Росбанка, «Газпрома», Альфа-банка, РЖД, НЛМК, «МегаФона» и т. д.

В результате убыток пенсионного фонда составил 57 млн рублей. Аналогичная сумма оказалась на счетах «КИТ Финанс Трейда».

Однако с силу особенностей российского законодательства только 6 млн рублей попадают напрямую под определение манипулирования рынком, хотя все операции совершались по единой схеме, говорит Лях.
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Исполнителями стали два человека начальник управления брокерских операций АО КИТ Финанс Вадим Дорофеев и гендиректор ЗАО «Тринфико Капитал» Фарит Закиров. ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты этих специалистов, а также направил информацию правоохранителям.

За последний год регулятор выявил несколько случаев манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Летом 2018 года ЦБ сообщил о манипулировании акциями компаний UC Rusal, Polyus Gold, «Левенгук», «Медиахолдинг», ТПГ «Аэссель» и ещё несколькими бумагами. Подозрительные сделки совершали компании, близкие к ИК «Финам». В апреле прошлого года регулятор выявил выявил случай систематической инсайдерской торговли на платформе «Автоследование» также с участием клиентов компании «Финам».

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