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25 апреля, источник: Известия

Сбой в системе очистки воздуха произошел на МКС

На Международной космической станции (МКС) произошел сбой экспериментальной установки по удалению углекислого газа из воздуха (Life Support Rack, LSR). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Источник: Reuters

«Вчера (23 апреля) произошло отключение LSR. После обновления программного обеспечения система функционирует нормально, LSR очищает воздух в МКС от углекислого газа», — говорится в сообщении.

Поясняется, что работа системы прекратилась ненадолго. Это произошло по причине ложного срабатывания пожарной сигнализации в американском грузовом корабле Cygnus, пристыкованном к Международной космической станции.

LSR была доставлена на МКС осенью прошлого года японским космическим кораблем HTV-7. Она будет работать на станции в экспериментальном режиме не менее одного года для проверки надежности технологии по очистке воздуха.

24 апреля сообщалось, что в американской части МКС сломалась беговая дорожка. В NASA пояснили, что срок службы тренажера подошел к концу, и астронавты заменили его на новый.

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