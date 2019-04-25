Сбой в системе очистки воздуха произошел на МКС

«Вчера (23 апреля) произошло отключение LSR. После обновления программного обеспечения система функционирует нормально, LSR очищает воздух в МКС от углекислого газа», — говорится в сообщении.
Поясняется, что работа системы прекратилась ненадолго. Это произошло по причине ложного срабатывания пожарной сигнализации в американском грузовом корабле Cygnus, пристыкованном к Международной космической станции.
LSR была доставлена на МКС осенью прошлого года японским космическим кораблем HTV-7. Она будет работать на станции в экспериментальном режиме не менее одного года для проверки надежности технологии по очистке воздуха.
24 апреля сообщалось, что в американской части МКС сломалась беговая дорожка. В NASA пояснили, что срок службы тренажера подошел к концу, и астронавты заменили его на новый.