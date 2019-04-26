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09:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На ФСБ нашлось УСБ

Чекистов задержали за взятки и махинации.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — в мошенничестве. Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.

За полковником Черкалиным его коллеги из УСБ ФСБ пришли на работу — в здание СЭБ на улице Большая Лубянка. Борцы с коррупцией в собственных рядах спецслужбы, как утверждают источники «Ъ», даже захватили с собой бойцов антитеррористического центра. Однако обошлось без вмешательства спецназа: Кирилл Черкалин сопротивления не оказал, добровольно сдав сотрудникам УСБ служебное удостоверение, ключи от сейфа, квартиры и автомобиля.

В кабинете и дома у чекиста были проведены обыски. Причем, как отметил собеседник «Ъ», в ходе них были изъяты крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности.
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«Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал собеседник «Ъ», подводя предварительные итоги оперативно-следственных мероприятий, которые были проведены в Москве и области в минувший четверг.

Полковник Черкалин подозревается главным военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) в неоднократном получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Заносы, по предварительным данным, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в коммерческих банках, оперативное сопровождение по которым осуществлял господин Черкалин и его подчиненные.

Само следствие претензии к нему пока не конкретизирует. Известно лишь, что дело находится в производстве следователей, которые ранее занимались чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой в рамках расследования махинаций в «Оборонсервисе». А контролирует следствие Главная военная прокуратура.

Между тем, подтвердив задержание Кирилла Черкалина, ЦОС ФСБ сообщил, что ведомство активно взаимодействует со следствием и по другому делу бывших сотрудников управления «К» Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Оба полковника были уволены из ФСБ несколько лет назад по компрометирующим их обстоятельствам. По некоторым данным, они не указали в декларациях недвижимость, которую имели их родственники за границей.

Сейчас уже бывшие чекисты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Якобы они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули.

Теперь с ними разбирается главное следственное управление СКР, которому в этом помогает УСБ ФСБ. Причем Дмитрий Фролов до своей отставки в управлении «К» возглавлял банковский отдел, а Кирилл Черкалин в звании капитана был его заместителем.

Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны.

Потомственный чекист, получивший экономическое образование, он входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также представлял ФСБ в межведомственном совете по оптимизации платежного оборота на территории России.

Вместе со своими подчиненными полковник участвовал в расследовании десятков уголовных дел, связанных с банковскими махинациями, крупнейшим из которых стало дело бывшего члена Совета федерации, основателя и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, заочно обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). При этом полковник Черкалин активно взаимодействовал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом, что позволяло им преследовать банкиров не только в России, но и за границей.

С того же господина Пугачева АСВ взыскало в арбитраже 75 млрд руб. Аналогичные иски были заявлены агентством к нему во Франции, но их отклонили.
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«Черкалин — весьма уважаемый человек», — отметил один из высокопоставленных собеседников «Ъ», не исключив, что его уголовное преследование может привести к кадровым перестановкам в ключевом подразделении центрального аппарата спецслужбы.

По данным источников «Ъ», Кирилл Черкалин в последнее время якобы являлся одним из доверенных лиц начальника управления «К» СЭБ ФСБ Ивана Ткачева. Ранее сам генерал служил в подразделении УСБ ФСБ, так называемой 6-й службе. По ее материалам, в частности, были арестованы и осуждены бывшие начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов вместе с подчиненными.

В свою очередь, управление «К» при господине Ткачеве отличилось разработками бывших министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также другими резонансными делами. Теперь, после коррупционного скандала в самом управлении, вопросы могут возникнуть и к генералу Ткачеву.
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Отметим, что параллельно развивается еще один коррупционный скандал, связанный со спецслужбой. Как уже сообщал «Ъ», на прошлой неделе были задержаны, а потом арестованы бывший следователь следственного управления ФСБ Алексей Колбов и его действующий начальник Сергей Белоусов, которых СКР по материалам того же УСБ подозревает в вымогательстве взятки на общую сумму 65 млн руб. в биткойнах за условное наказание экс-гендиректору ФГУП «Издательство “Известия”» Эрасту Галумову, обвиняемому в мошенничестве.

Причем делами только в отношении этих чекистов, по данным источников «Ъ», УСБ может не ограничиться — его сотрудниками ведутся и другие разработки. Причину активизации собственных безопасников спецслужбы источники «Ъ» предпочли не комментировать.

Николай Сергеев, Сергей Сергеев

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