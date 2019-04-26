09:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
На ФСБ нашлось УСБ
Чекистов задержали за взятки и махинации.
В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его
За полковником Черкалиным его коллеги из УСБ ФСБ пришли на работу — в здание СЭБ на улице Большая Лубянка. Борцы с коррупцией в собственных рядах спецслужбы, как утверждают источники «Ъ», даже захватили с собой бойцов антитеррористического центра. Однако обошлось без вмешательства спецназа: Кирилл Черкалин сопротивления не оказал, добровольно сдав сотрудникам УСБ служебное удостоверение, ключи от сейфа, квартиры и автомобиля.
«Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал собеседник «Ъ», подводя предварительные итоги
Полковник Черкалин подозревается главным военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) в неоднократном получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Заносы, по предварительным данным, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в коммерческих банках, оперативное сопровождение по которым осуществлял господин Черкалин и его подчиненные.
Между тем, подтвердив задержание Кирилла Черкалина, ЦОС ФСБ сообщил, что ведомство активно взаимодействует со следствием и по другому делу бывших сотрудников управления «К» Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Оба полковника были уволены из ФСБ несколько лет назад по компрометирующим их обстоятельствам. По некоторым данным, они не указали в декларациях недвижимость, которую имели их родственники за границей.
Теперь с ними разбирается главное следственное управление СКР, которому в этом помогает УСБ ФСБ. Причем Дмитрий Фролов до своей отставки в управлении «К» возглавлял банковский отдел, а Кирилл Черкалин в звании капитана был его заместителем.
Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны.
Вместе со своими подчиненными полковник участвовал в расследовании десятков уголовных дел, связанных с банковскими махинациями, крупнейшим из которых стало дело бывшего члена Совета федерации, основателя и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, заочно обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). При этом полковник Черкалин активно взаимодействовал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом, что позволяло им преследовать банкиров не только в России, но и за границей.
«Черкалин — весьма уважаемый человек», — отметил один из высокопоставленных собеседников «Ъ», не исключив, что его уголовное преследование может привести к кадровым перестановкам в ключевом подразделении центрального аппарата спецслужбы.
По данным источников «Ъ», Кирилл Черкалин в последнее время якобы являлся одним из доверенных лиц начальника управления «К» СЭБ ФСБ Ивана Ткачева. Ранее сам генерал служил в подразделении УСБ ФСБ, так называемой 6-й службе. По ее материалам, в частности, были арестованы и осуждены бывшие начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов вместе с подчиненными.
Отметим, что параллельно развивается еще один коррупционный скандал, связанный со спецслужбой. Как уже сообщал «Ъ», на прошлой неделе были задержаны, а потом арестованы бывший следователь следственного управления ФСБ Алексей Колбов и его действующий начальник Сергей Белоусов, которых СКР по материалам того же УСБ подозревает в вымогательстве взятки на общую сумму 65 млн руб. в биткойнах за условное наказание
Причем делами только в отношении этих чекистов, по данным источников «Ъ», УСБ может не ограничиться — его сотрудниками ведутся и другие разработки. Причину активизации собственных безопасников спецслужбы источники «Ъ» предпочли не комментировать.
Николай Сергеев, Сергей Сергеев