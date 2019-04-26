16:07 (мск), источник: РИА Новости
СК рассказал, как экс-полковник ФСБ «заработал» почти полмиллиарда рублей
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
По данным следствия, в 2011 году Фролов, работая в центральном аппарате ФСБ, ввел потерпевшего по фамилии Гляделкин «в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности».
Это «ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве», в итоге Гляделкин согласился передать борцу с преступностью «в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО».
«Фролов и другие фигуранты распорядились имуществом по своему усмотрению, чем причинили ущерб на сумму не менее 490 миллионов рублей», — заявил следователь, представляющий центральный аппарат СК РФ.
Обосновывая необходимость ареста, он отметил, что у Фролова остались связи в правоохранительных органах, «в связи с чем избрание другой меры пресечения невозможно».
Фролова задержали вместе с бывшим сослуживцем Андреем Васильевым и начальником — главой одного из отделов центрального аппарата ФСБ РФ Кириллом Черкалиным.
По данным «Коммерсанта», Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере, а вменяют ему взятки «на десятки миллионов рублей». Взятки, по информации журналистов, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в банках.
В ходе обысков дома и на работе у полковника «изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности», писала газета.
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