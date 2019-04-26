Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опубликовано лучшее селфи месяца (это надо увидеть)
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни
Названа главная причина отказа в ипотеке
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
Полина Гагарина показала забавное фото своей именинницы-дочери
В сети спорят, на кого из родителей больше похож сын Гришаевой
Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко
В России скончалась вдова экс-президента
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
В России начали уничтожать сомнительные Volkswagen
Кожевникова, Асмус, Навка: лучшие наряды церемонии закрытия ММКФ
Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Российская футболистка забила «Барселоне» (видео)
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
16:40 (мск), источник: ТАСС

В Красноярске загорелась крыша одного из цехов завода «Красмаш»

Площадь возгорания пока не уточняется.

КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел вечером в пятницу на заводе «Красмаш» в Красноярске. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС РФ.

«Горит крыша одного из цехов завода», — сообщил представитель ведомства. Площадь пожара пока не уточняется.

По данным МЧС, на тушении огня задействованы 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

АО «Красноярский машиностроительный завод» основано в 1932 году. Основной деятельностью завода является производство ракетно-космической техники.

 Что говорил Зеленский, обращаясь к Путину пять лет назад
Придется поменять свои предпочтения в одежде - стилист о Елене Зеленской
Какой мы запомним Элину Быстрицкую
СК рассказал, как полковник ФСБ «заработал» полмиллиарда рублей
Forbes назвал самые экстравагантные траты российских олигархов
Комплекс РЭБ накроет Европу из-под Калининграда
Ученые: рак легких «атакует» некурящих
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
«Давай после майских»: в Сети появился новый мем
Спорт
За серебро их уничтожат: Овечкин и Малкин едут на чемпионат мира Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук - три легендарных нападающих могут объединиться в составе сборной России для участия в чемпионате мира впервые за 12 лет
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
В России хотят продавать японский внедорожник «Мю-Икс» Компания Isuzu раздумывает по поводу вывода на российский рынок рамного внедорожника Isuzu MU-X, рассказал Авто Mail.ru представитель марки
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой Звезде больше не удается скрывать беременность
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь