16:40 (мск), источник: ТАСС
В Красноярске загорелась крыша одного из цехов завода «Красмаш»
Площадь возгорания пока не уточняется.
КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел вечером в пятницу на заводе «Красмаш» в Красноярске. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС РФ.
«Горит крыша одного из цехов завода», — сообщил представитель ведомства. Площадь пожара пока не уточняется.
По данным МЧС, на тушении огня задействованы 9 единиц техники и 38 человек личного состава.
АО «Красноярский машиностроительный завод» основано в 1932 году. Основной деятельностью завода является производство