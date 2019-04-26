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17:04 (мск), источник: Ведомости

В Красноярске загорелся один из крупнейших в России оборонных заводов

На Красноярском машиностроительном заводе (АО «Красмаш») произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. «Горит крыша одного из корпусов завода “Красмаш”, машины выехали, информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания достигла 5000 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Пожару присвоен четвертый ранг сложности (из пяти возможных), у горящего корпуса обрушилась кровля. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

«Красмаш» — один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон».

Главной программой предприятия является освоение производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая проходит испытания. Для этих целей на заводе была проведена масштабная техническая реконструкция, которую контролировало руководство Министерства обороны.

Пожар на территории предприятия произошел на кровле склада завода «Бирюса», уточнил представитель «Роскосмоса». По его словам, основным зданиям и сооружениям завода ничего не угрожает.

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