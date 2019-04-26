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18:12 (мск), источник: РИА Новости

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ», передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2019

Бутина находится под стражей с июля 2018 года. Обвинение потребовало приговорить ее к полутора годам тюремного заключения. Защита же рассчитывала на то, чтобы Бутину приговорили к уже отбытому сроку и выслали в Россию.

Судья Татьяна Чуткан заявила, что нарушение, в котором созналась россиянка, серьезно и ставит под угрозу национальную безопасность.

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«Будучи студенткой, <…> она не только хотела узнать о политической системе США. Она хотела собирать информацию, <…> которая была бы полезна российским властям», — добавила судья.

По ее словам, Бутина работала над «созданием второго канала коммуникаций» и «продвижением российских интересов».

«Она могла преуспеть в этом именно потому, что не заявляла о том, что она агент иностранного правительства», — сказала Чуткан.

Она отметила, что Бутиной зачтут уже проведенные в заключении девять месяцев, но еще столько же ей предстоит отсидеть. Но возможно, что срок сократят за хорошее поведение.

Кроме того, судья приняла во внимание образованность и высокие моральные качества россиянки, а также то, что она признала вину.

«Нет сомнений, что вы сильно страдали от того, что дело стало известно в общенациональном масштабе, включая сальные подробности, которые оказались неверными», — добавила Чуткан.

Суд также одобрил депортацию Бутиной на родину после того, как она отбудет наказание. У россиянки есть право подать апелляцию на приговор.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России.

Позже россиянка признала себя виновной, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала вину, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

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18:13 (мск)© Ньюстюб
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