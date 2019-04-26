Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Бутина находится под стражей с июля 2018 года. Обвинение потребовало приговорить ее к полутора годам тюремного заключения. Защита же рассчитывала на то, чтобы Бутину приговорили к уже отбытому сроку и выслали в Россию.
Судья Татьяна Чуткан заявила, что нарушение, в котором созналась россиянка, серьезно и ставит под угрозу национальную безопасность.
«Будучи студенткой, <…> она не только хотела узнать о политической системе США. Она хотела собирать информацию, <…> которая была бы полезна российским властям», — добавила судья.
По ее словам, Бутина работала над «созданием второго канала коммуникаций» и «продвижением российских интересов».
«Она могла преуспеть в этом именно потому, что не заявляла о том, что она агент иностранного правительства», — сказала Чуткан.
Она отметила, что Бутиной зачтут уже проведенные в заключении девять месяцев, но еще столько же ей предстоит отсидеть. Но возможно, что срок сократят за хорошее поведение.
Кроме того, судья приняла во внимание образованность и высокие моральные качества россиянки, а также то, что она признала вину.
«Нет сомнений, что вы сильно страдали от того, что дело стало известно в общенациональном масштабе, включая сальные подробности, которые оказались неверными», — добавила Чуткан.
Суд также одобрил депортацию Бутиной на родину после того, как она отбудет наказание. У россиянки есть право подать апелляцию на приговор.
Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России.
Позже россиянка признала себя виновной, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала вину, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.