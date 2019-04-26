19:02 (мск), источник: Коммерсантъ
«Транснефть» сообщила о возбуждении уголовного дела о загрязнении нефти
В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения российской нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил журналистам
«По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — отметил господин Демин по итогам экстренных переговоров по транзиту сырья в «Дружбе».
По его данным, «Самаратранснефть-терминал» осуществляет прием нефти и анализирует ее качество от нескольких малых производителей. Господин Демин отметил, что сейчас в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к инциденту.
Кроме того, представитель «Транснефти» сообщил, что страны—участницы переговоров определили мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Европу. Сегодня руководители нефтетранспортных компаний Белоруссии («Гомельтранснефть Дружба»), России («Транснефть»), Польши (PERN S.A.) и Украины («Укртранснафта») провели в Минске экстренные переговоры.
Ранее сообщалось, что Польша, Словакия и Украина остановили транзит нефти по «Дружбе», так как сырье не соответствует качествам и содержит, по их данным, хлор.
На резкое ухудшение качества нефти из России 19 апреля пожаловался белорусский концерн «Белнефтехим». Москва заявила, что проблемы носят технический характер, и пообещала решить их в ближайшее время.
23 апреля Минск приостановил поставку светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива для реактивных двигателей) в Польшу, страны Балтии и на Украину. 24 апреля Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке «Дружбы», после чего Белоруссия частично возобновила транзит.
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