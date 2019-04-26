Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опубликовано лучшее селфи месяца (это надо увидеть)
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Полина Гагарина показала забавное фото своей именинницы-дочери
Бывшую девушку Тимати раскритиковали за наращенные волосы
Названа главная причина отказа в ипотеке
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
Анастасия Волочкова показала детское фото с мамой
Кристину Асмус раскритиковали за маникюр 5-летней дочери
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
В России начали уничтожать сомнительные Volkswagen
Кожевникова, Асмус, Навка: лучшие наряды церемонии закрытия ММКФ
Шарлиз Терон вышла на красную дорожку в контрастном платье
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
18:31 (мск), источник: ТАСС

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован

КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализовано на площади 20 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«Локализация пожара — в 22:16 на площади 20 тыс. кв. м ", — сказал собеседник агентства.

Представитель мэрии Красноярска в свою очередь сообщил об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома. «Необходимости в эвакуации нет, пожар не угрожает жилой зоне», — сказал собеседник агентства.

Завод расположен на одной из основных магистралей правобережной части Красноярска. Напротив заводских цехов — жилые дома, чуть далее — крупный спортивный объект — дворец спорта «Енисей».

Пожар возник в складском помещении, где хранилось холодильное оборудование завода «Бирюса», который арендует часть площадей «Красмаша». На горящем складе находится порядка 50 тыс. холодильников.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара составила 24 тыс. кв. м. Возгорание привело к частичному обрушению кровли предприятия на площади в 2,5 тыс. кв. м.

Россия: Сильный пожар на заводе в Красноярске
Во время загрузки произошла ошибка.
18:13 (мск)© Ньюстюб
 Что говорил Зеленский, обращаясь к Путину пять лет назад
Прощай, Аксинья: умерла звезда советского кино Элина Быстрицкая
В Кремле ответили на идею Трампа отказаться от ядерного оружия
СК рассказал, как полковник ФСБ «заработал» полмиллиарда рублей
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Ученые: рак легких «атакует» некурящих
Спорт
За серебро их уничтожат: Овечкин и Малкин едут на чемпионат мира Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук - три легендарных нападающих могут объединиться в составе сборной России для участия в чемпионате мира впервые за 12 лет
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 5 519
Мать лишает дочь наследства (садового участка) 230
Устала очень 143
Учитель, одноклассники и школа - лицей. часть 2 140
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь