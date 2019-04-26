18:31 (мск), источник: ТАСС
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован
КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализовано на площади 20 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в
«Локализация пожара — в 22:16 на площади 20 тыс. кв. м ", — сказал собеседник агентства.
Представитель мэрии Красноярска в свою очередь сообщил об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома. «Необходимости в эвакуации нет, пожар не угрожает жилой зоне», — сказал собеседник агентства.
Завод расположен на одной из основных магистралей правобережной части Красноярска. Напротив заводских цехов — жилые дома, чуть далее — крупный спортивный объект — дворец спорта «Енисей».
Пожар возник в складском помещении, где хранилось холодильное оборудование завода «Бирюса», который арендует часть площадей «Красмаша». На горящем складе находится порядка 50 тыс. холодильников.
Ранее в