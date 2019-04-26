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19:25 (мск), источник: РИА Новости

В «Роскосмосе» раскрыли детали пожара на территории завода «Красмаш»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пожар на территории «Красмаша» в Красноярске произошел на частном заводе, приняты исчерпывающие меры, чтобы огонь не затронул территорию самого предприятия, сообщил «Роскосмос».

Источник: РИА Новости

«Пожаром охвачен примыкающий частный завод на территории “Красмаша”. Приняты исчерпывающие меры для того, чтобы огонь не затронул территорию ракетного завода. Администрация предприятия и пожарные подразделения предприятия находятся на месте. Ситуация докладывается главе Роскосмоса», — говорится в сообщении госкорпорации.

В пятницу вечером начался пожар на кровле цеха по производству холодильных установок, расположенного на территории завода «Красмаш». В настоящее время пожар локализован, идет тушение. По данным краевого главка МЧС, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, огонь локализован. Причина пожара устанавливается.

На заводе «Красмаш» произошел сильный пожар
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