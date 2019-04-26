В «Роскосмосе» раскрыли детали пожара на территории завода «Красмаш»

«Пожаром охвачен примыкающий частный завод на территории “Красмаша”. Приняты исчерпывающие меры для того, чтобы огонь не затронул территорию ракетного завода. Администрация предприятия и пожарные подразделения предприятия находятся на месте. Ситуация докладывается главе Роскосмоса», — говорится в сообщении госкорпорации.
В пятницу вечером начался пожар на кровле цеха по производству холодильных установок, расположенного на территории завода «Красмаш». В настоящее время пожар локализован, идет тушение. По данным краевого главка МЧС, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, огонь локализован. Причина пожара устанавливается.