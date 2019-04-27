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02:06 (мск), источник: ТАСС

Reuters: в Нигерии похитили двоих работников концерна Shell

ТАСС, 27 апреля. Как отмечает агентство, сопровождающие их сотрудники сил безопасности были убиты.

Два сотрудника нефтегазового концерна Shell были похищены, сопровождающие их сотрудники сил безопасности убиты в результате нападения неизвестных на кортеж на юге Нигерии. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Атака произошла в штате Риверс в четверг, 25 апреля, в 16:00 по местному времени (25 апреля 18:00 мск), когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где они находились в командировке.

Полиция начала расследование случившегося. Точное число погибших в результате нападения не уточняется.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла ответственность за произошедшее.

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