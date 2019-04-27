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07:09 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: 15 человек погибли в ходе перестрелки на Шри-Ланке

В одном из домов на востоке Шри-Ланки после ночной перестрелки были обнаружены тела 15 человек, в том числе шестерых детей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Ожесточенная» перестрелка произошла в населенном пункте Сантхамаруту в штате Ампара, к югу от города Баттикалоа, где произошел один из взрывов 21 апреля.

Также сообщается, что в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. Полиция ввела комендантский час. Возле полицейского участка в Коломбо был обнаружен подозрительный сверток, который был уничтожен контролируемым взрывом. В ходе операции правоохранительных органов за последние сутки были задержаны 20 человек, подозреваемых в причастности к терактам.

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В связи с угрозой новых терактов в Шри-Ланке Госдепартамент США распорядился вывезти детей дипломатов США, а также рекомендовал уехать сотрудникам, которые не связаны со срочными делами, передает AFP. «Террористические группировки продолжают планировать возможные нападения на Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, три бомбы были приведены в действие в церквях и три в отелях. Ответственность за теракт взяли на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). По уточненным данным, жертвами атак стали 250−260 человек.

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