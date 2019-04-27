07:09 (мск), источник: Коммерсантъ
СМИ: 15 человек погибли в ходе перестрелки на Шри-Ланке
В одном из домов на востоке
«Ожесточенная» перестрелка произошла в населенном пункте Сантхамаруту в штате Ампара, к югу от города Баттикалоа, где произошел один из взрывов 21 апреля.
Также сообщается, что в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. Полиция ввела комендантский час. Возле полицейского участка в Коломбо был обнаружен подозрительный сверток, который был уничтожен контролируемым взрывом. В ходе операции правоохранительных органов за последние сутки были задержаны 20 человек, подозреваемых в причастности к терактам.
В связи с угрозой новых терактов в
В воскресенье, 21 апреля, на