07:39 (мск), источник: ТАСС
В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. По данным ведомства, пожар мог возникнуть
Одна из основных версий причин пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Он также добавил, что спасатели завершат работы на месте ЧП до конца дня.
Пожар, площадь которого составила 20 тыс. кв. м, произошел 26 апреля в складском помещении завода, где хранилось холодильное оборудование. Возгорание привело к обрушению кровли на площади 2,5 тыс. кв. м.