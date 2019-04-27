В России впервые будут судить по новому закону о фейках

Как сообщил интернет-изданию 29.RU ее адвокат Алексей Куроптев, Калинину обвиняют в распространении в СМИ «недостоверной общественно значимой информации, повлекшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры».
Поводом для протокола стала запись в соцсети «ВКонтакте» о месте проведения антимусорного шествия. Полиция считает, что Елена Калинина опубликовала этот пост, зная, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, значит, это недостоверная информация, пишет издание.
Для нее это уже четвертый административный протокол. Ранее госпожу Калинину штрафовали за участие в акциях и за публикацию постов с их анонсами. Ей уже назначили штрафы на общую сумму 47 тысяч руб. Но новому обвинению ей грозит штраф до 100 тысяч руб. Елена Калинина возглавляет инициативную группу по проведению референдума против создания в Архангельской области мусорного полигона, привезенного из Москвы.
Напомним, с 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку.
Отметим, что 23 апреля Чудовский районный суд Новгородской области впервые назначил штраф по закону о неуважении к власти местному жителю за публикацию в соцсети оскорбительной записи в адрес президента.