Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава Эстонии громко высказалась, побывав в России
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Полина Гагарина показала забавное фото своей именинницы-дочери
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой
Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина врачи учат ходить
Финал дела группового изнасилования дозвательницы в полиции
2-летний ребенок упал в кастрюлю с кипятком
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
Погиб у своего дома: жизнь актера оборвал несчастный случай
Показания пульса, при которых надо срочно к врачу
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Российская футболистка забила «Барселоне» (видео)
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
10Скончалась Элина Быстрицкая
08:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В России впервые будут судить по новому закону о фейках

В Архангельске составили протокол на одного из организаторов антимусорного митинга Елену Калинину за злоупотребление свободой массовой информации (ч. 10 ст. 13.15 КоАП).

Источник: AP 2019

Как сообщил интернет-изданию 29.RU ее адвокат Алексей Куроптев, Калинину обвиняют в распространении в СМИ «недостоверной общественно значимой информации, повлекшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры».

Поводом для протокола стала запись в соцсети «ВКонтакте» о месте проведения антимусорного шествия. Полиция считает, что Елена Калинина опубликовала этот пост, зная, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, значит, это недостоверная информация, пишет издание.

Для нее это уже четвертый административный протокол. Ранее госпожу Калинину штрафовали за участие в акциях и за публикацию постов с их анонсами. Ей уже назначили штрафы на общую сумму 47 тысяч руб. Но новому обвинению ей грозит штраф до 100 тысяч руб. Елена Калинина возглавляет инициативную группу по проведению референдума против создания в Архангельской области мусорного полигона, привезенного из Москвы.

Напомним, с 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку.

Отметим, что 23 апреля Чудовский районный суд Новгородской области впервые назначил штраф по закону о неуважении к власти местному жителю за публикацию в соцсети оскорбительной записи в адрес президента.

 Синоптики предсказывают аномальную жару
Умерла звезда «Тихого Дона»
В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»
Россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузина Mercedes
«Брошенная» в день рождения Меланья Трамп стала мемом
Клубнику со сливками запретили рекламировать в Лондоне
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
Спорт
Двумя субботними матчами откроется 26-й тур чемпионата России «Анжи» дома встретится с «Ростовом», а «Динамо» примет «Ахмат»
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Детский голос ???? 173
Вопрос учителям и не только 165
Постоянные бронхиты у ребенка 100
Пятница 93
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь