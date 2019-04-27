Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

Её встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину. Разговаривать с журналистами Караулова не стала, сказав только, что счастлива.
Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которой оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев из 4,5 лет колонии. Суд пришел к выводу, что необходимости в изоляции Карауловой от общества нет.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушка осуждена на 4,5 года колонии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.