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08:56 (мск), источник: РИА Новости

Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

ВОЛОГДА, 27 апр — РИА Новости. Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство"*, в субботу освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

Её встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину. Разговаривать с журналистами Караулова не стала, сказав только, что счастлива.

Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которой оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев из 4,5 лет колонии. Суд пришел к выводу, что необходимости в изоляции Карауловой от общества нет.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушка осуждена на 4,5 года колонии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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