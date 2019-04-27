17:24 (мск), источник: Lenta.Ru
«Сталингулаг» сообщил об обысках у родителей предполагаемого создателя канала
У родственников предполагаемого создателя
«Как итог его 80-летний отец, инвалид первой группы в предынфарктном состоянии, пожилая мама с высоким давлением после шестичасового допроса», — пишет «Сталингулаг».
Отмечается, что предполагаемого автора канала обвиняют в телефонном терроризме. По версии следствия, он сообщил о заминированных объектах в Москве.
Официальных комментариев представителей правоохранительных органов по данному факту нет.
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