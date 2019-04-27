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19:03 (мск), источник: ТАСС

Самолет «Аэрофлота» из-за ЧП на борту развернулся в небе и возвращается в Москву

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва — Волгоград (SU1186), из-за внештатной ситуации развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Согласно этим данным, через 25 минут после взлета из аэропорта Шереметьево самолет в районе Тульской области развернулся, сбросил высоту до 3 тыс. м и в настоящий момент возвращается в Москву. О причинах внештатной ситуации информации нет. Рейс в Волгоград выполняется на самолете Sukhoi Superjet 100.

ТАСС не располагает официальными комментариями о причинах ЧП на борту лайнера.

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