19:03 (мск), источник: ТАСС
Самолет «Аэрофлота» из-за ЧП на борту развернулся в небе и возвращается в Москву
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва — Волгоград (SU1186),
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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва — Волгоград (SU1186),
Согласно этим данным, через 25 минут после взлета из аэропорта Шереметьево самолет в районе Тульской области развернулся, сбросил высоту до 3 тыс. м и в настоящий момент возвращается в Москву. О причинах внештатной ситуации информации нет. Рейс в Волгоград выполняется на самолете Sukhoi Superjet 100.
ТАСС не располагает официальными комментариями о причинах ЧП на борту лайнера.