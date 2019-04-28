02:22 (мск), источник: ТАСС
В Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/ — По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Пожар охватил распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в
«В 00:08 мск поступило сообщение о пожаре в здании распределительного центра в селе Нечаевка Новоусманского района. Площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м», — сказал представитель МЧС.
По предварительным данным, людей в здании не было, пострадавших нет.
В тушении пожара задействованы 95 человек, используется почти 40 единиц техники.
В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что горит распределительный центр розничной сети «Магнит».
На место направлена лаборатория для замера предельной допустимой концентрации вредных веществ.