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02:22 (мск), источник: ТАСС

В Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/ — По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: AP 2019

Пожар охватил распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МЧС.

«В 00:08 мск поступило сообщение о пожаре в здании распределительного центра в селе Нечаевка Новоусманского района. Площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м», — сказал представитель МЧС.

Общая площадь здания составляет 42 тыс. кв. м. По предварительным данным, возгорание возникло на кровле. Пожару присвоен четвертый, максимальный для Воронежской области, номер сложности.

По предварительным данным, людей в здании не было, пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 95 человек, используется почти 40 единиц техники.

В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что горит распределительный центр розничной сети «Магнит».

На место направлена лаборатория для замера предельной допустимой концентрации вредных веществ.

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