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02:39 (мск), источник: Известия

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов.

Источник: AFP 2019

По предварительным данным, три исламских боевика привели в действие пояса со взрывчаткой в городе Калмунай после столкновения с полицией. В результате атаки погибли или получили ранение 17 сотрудников. При этом доказательств заявлению организации на данный момент нет.

26 апреля, в пятницу, в восточной части острова прогремели три взрыва. В муниципалитетах Калмунай, Самантурай и Чавакадай на Шри-Ланке полицейские ввели комендантский час с немедленным вступлением в силу.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в пятизвездочных отелях и католических церквях. Одно взрывное устройство находилось в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, погибло около 250−260 человек, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По подозрению в причастности к ним задержано более 100 человек.

Следите за развитием темы Серия терактов в Шри-Ланке
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