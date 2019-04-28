02:39 (мск), источник: Известия
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на
По предварительным данным, три исламских боевика привели в действие пояса со взрывчаткой в городе Калмунай после столкновения с полицией. В результате атаки погибли или получили ранение 17 сотрудников. При этом доказательств заявлению организации на данный момент нет.
26 апреля, в пятницу, в восточной части острова прогремели три взрыва. В муниципалитетах Калмунай, Самантурай и Чавакадай на
21 апреля на
Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По подозрению в причастности к ним задержано более 100 человек.