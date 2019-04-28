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07:13 (мск), источник: ТАСС

Около 900 человек остались без работы из-за пожара в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 28 апреля. /ТАСС/ — Как сообщил заместитель главы администрации Новоусманского района области Андрей Колыванов, деятельность распределительного центра, на котором произошло ЧП, охватывала три региона.

Источник: Reuters

Пожар в распределительном центре розничной сети «Магнит» в селе Нечаевка Воронежской области оставил без работы около 900 человек.

Об этом сообщил ТАСС заместитель главы администрации Новоусманского района Воронежской области Андрей Колыванов.

«В данном распределительном центре было трудоустроено около 900 человек. Насколько я знаю, деятельность центра охватывала три региона — Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области», — сказал он.

По словам Колыванова, пожар не должен отразиться на обеспечении населения продуктами питания. «Торговая сеть у нас довольна развитая. Кроме “Магнита”, у нас есть магазины других сетей», — отметил он.

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