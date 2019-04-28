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08:27 (мск), источник: Известия

Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге

Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщает NBC.

По данным телеканала, на одном из праворадикальных сайтов за несколько часов до нападения была размещена публикация пользователем под именем JohnTEarnest, которое совпадает с именем подозреваемого 19-летнего Джона Ирнеста.

В письме было указано, что автор получил «вдохновение» от Роберта Боуэрса, устроившего в октябре прошлого года стрельбу в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), а также от Брентона Тарранта, который в марте текущего года совершил нападение на мечеть в новозеландском городе Крайстчерч.

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Стрельба в американском городе Повэй в округе Сан-Диего в штате Калифорния произошла в субботу, 27 апреля. По последним данным, один человек погиб, еще несколько, в том числе дети, получили ранения. По данным полиции, стрелок был задержан. Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с инцидентом.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошел 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Мужчина оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

Стрельба в синагоге города Питтсбург в штате Пенсильвания произошла 27 октября 2018 года во время службы. В результате нападения погибли 11 человек, шестеро пострадали.

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