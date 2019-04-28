12:19 (мск), источник: Lenta.Ru
Задержаны главные подозреваемые по делу о терактах на Шри-Ланке
Двое главных подозреваемых, разыскиваемых после серии взрывов на
По информации портала, задержанные — братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мухамед Саахид Абдул Хак. Сообщается, что они скрывались в обувном магазине их родственника в городе Гампола. Арестованы также владелец фургона, на котором задержанные приехали в город, и хозяин магазина.
Серия террористических атак в
Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Власти