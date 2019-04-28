Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

«Да, это произошло в нашем консульском округе, в международном аэропорту Байюнь города Гуанчжоу. Но там не только пассажиры рейса с Пхукета, непосредственно к нам поступил запрос еще и от людей, летевших из Денпасара… Мы постоянно находимся на связи с одним из пассажиров, который с нами и связался. Он сообщил, что всего в аэропорту в транзитной зоне застряли 27 человек, среди них, действительно, есть один ребенок», — сообщил представитель дипмиссии.
Дипломат пояснил, что рейс авиакомпании China Southern, которым российские граждане должны были вылететь в Москву, по дороге должен сделать еще одну техническую посадку в городе Ухань, вероятнее всего, для дозаправки.
Однако у российских граждан, летящих из Таиланда и Индонезии, нет китайской визы для перемещения внутри Китая, что предписано законами страны. Именно из-за этой технической посадки они и не могут вылететь.