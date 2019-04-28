Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Разогнать этих мерзавцев»: Зеленский отдал первый приказ
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Ремень-навигатор: есть ли место умной одежде в модной индустрии
Почему пустеют регионы России
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
Игорь Николаев повеселился с дочками в Диснейленде
Саша Савельева рассказала, как восстанавливается после родов
«Насильно мил не будешь»: Лоза о победе дочери Алсу на «Голосе»
Валерия удивилась победе дочери Алсу в «Голосе»
Лобода одним символом осудила дочь Алсу
Зеленский не пустит на Украину российских звёзд
Варум честно ответила на вопрос о неверности Леонида Агутина
Стеша Маликова очаровала поклонников новым модным образом
Кто первый?: актриса Алена Яковлева о групповом изнасиловании
Готовы к нападению: корабли НАТО возле границ РФ
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
12Украинцы выбрали Зеленского
13:10 (мск), источник: РИА Новости

Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.

«Да, это произошло в нашем консульском округе, в международном аэропорту Байюнь города Гуанчжоу. Но там не только пассажиры рейса с Пхукета, непосредственно к нам поступил запрос еще и от людей, летевших из Денпасара… Мы постоянно находимся на связи с одним из пассажиров, который с нами и связался. Он сообщил, что всего в аэропорту в транзитной зоне застряли 27 человек, среди них, действительно, есть один ребенок», — сообщил представитель дипмиссии.

Дипломат пояснил, что рейс авиакомпании China Southern, которым российские граждане должны были вылететь в Москву, по дороге должен сделать еще одну техническую посадку в городе Ухань, вероятнее всего, для дозаправки.

Однако у российских граждан, летящих из Таиланда и Индонезии, нет китайской визы для перемещения внутри Китая, что предписано законами страны. Именно из-за этой технической посадки они и не могут вылететь.

 Умерла Элина Быстрицкая
На Украине нашли способ 'отомстить' России за паспорта на Донбассе
Кравчук предупредил о попытках скомпрометировать Зеленского
Ученые назвали повышающий риск преждевременной смерти продукт
Появилось видео полета «российского самолета XXI века»
Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Планетолог назвал вероятный источник жизни на Земле
Ученые раскритиковали фигуры супергероев
Спорт
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу За три тура до конца чемпионата каталонцы стали недосягаемы для преследователей
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой От пиратки до подружки наркобарона — в честь юбилея вспоминаем запоминающиеся роли одной из самых обворожительных актрис современности
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Квартирный вопрос 241
Как полюбить себя?? 176
Музеи Москвы, что посоветуете? 145
Животные. 117
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь