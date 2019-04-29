02:20 (мск), источник: Аргументы и факты
Boeing 767 c загоревшимся двигателем сел в аэропорту в ЮАР
Самолет выполнял рейс
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Самолет выполнял рейс
Самолет Boeing 767, летевший из Йоханнесбурга в Хараре, приземлился в международном аэропорту Тамбо
Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx— PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) 28 апреля 2019 г.
По данным издания The Sun, воздушное судно принадлежит авиакомпании Air Zimbabwe. Известно, что Boeing должен был сесть в столице Зимбабве в 20:41 по местному времени. Однако произошло возгорание двигателя.
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР pic.twitter.com/uiZEl14ky7— Федот Ловчев (@efincasrank1974) 28 апреля 2019 г.
Причины ЧП пока неизвестен. Газета уточняет, что двигатель мог вспыхнуть в результате того, что в самолет врезалась птица.
Однако самолету удалось успешно приземлиться.