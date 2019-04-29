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02:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Boeing 767 c загоревшимся двигателем сел в аэропорту в ЮАР

Самолет выполнял рейс Йоханнесбург-Хараре.

Источник: AFP 2019

Самолет Boeing 767, летевший из Йоханнесбурга в Хараре, приземлился в международном аэропорту Тамбо из-за возгорания двигателя.

По данным издания The Sun, воздушное судно принадлежит авиакомпании Air Zimbabwe. Известно, что Boeing должен был сесть в столице Зимбабве в 20:41 по местному времени. Однако произошло возгорание двигателя.

Причины ЧП пока неизвестен. Газета уточняет, что двигатель мог вспыхнуть в результате того, что в самолет врезалась птица.

Однако самолету удалось успешно приземлиться.

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