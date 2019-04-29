Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умирающего онкобольного заставили платить за бесплатный протез
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить
10-летняя дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
Почему пустеют регионы России
Снимок мотылька победил в престижном конкурсеЕго сделал хорватский фотограф Петар Сабол
Составлен портрет будущего ребенка Меган Маркл
10-летняя дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Кто вместо дочки Алсу должен был победить на Голосе сказал Галкин
Могут обнулить итоги: отнимают победу у дочки Алсу
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
В автомобилях станет на один фильтр больше
Близнецы: русские бренды vs Aliexpress
Звезды, которым отказали в работе из-за возраста
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
10:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

Полиции требуются сведения о пациентах с психическими расстройствами.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

МВД просит предоставить доступ к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне. Речь, в частности, идет о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией. Отсутствие такой информации фактически лишает полицию исполнять обязанности по предупреждению преступлений, считают в МВД. В Минздраве пока на запрос не ответили. Профессиональное сообщество, а также правозащитники уже выступили против доступа правоохранительных органов к данным о пациентах. Отметим, в конце 2018 года ГИБДД разработала соответствующий законопроект, но он не был внесен в Госдуму из-за противодействия Минздрава.

Как стало известно «Ъ», в марте 2019 года МВД обратилось к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих». В письме говорится, что «отсутствие сведений из медучреждений о наличии опасного заболевания фактически лишает полицию возможности исполнения обязанности по участию совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений». Согласно данным МВД, в 2018 году из общего числа совершивших преступления лиц (931 107 человек) «каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», а «число направленных в суд уголовных дел, совершенных в состоянии невменяемости, составило более 7 тыс.».

В МВД предлагают в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» создать «систему, в которую будут вноситься сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей ее интеграцией с информационными базами МВД».
Новость
Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну. Так, прокуратура выявляет водителей, стоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах, и лишает их прав через суд. В 2009 году президент РФ поручил наладить информационный обмен между Минздравом и ГИБДД. В 2018 году Госавтоинспекция разработала законопроект о создании совместной базы данных. Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».

На сей раз по поручению Татьяны Голиковой Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров. По данным «Ъ», аналогичные обращения были направлены и в профильные учреждения, в частности Центр психиатрии и наркологии имени Сербского и Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева.

Российское общество психиатров и Институт имени Бехтерева подготовили совместный ответ. В нем отмечается, что предложение МВД «является избыточным, не соответствует заявляемым (в письме.— “Ъ”) целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства».

Психиатры возражают, что доля общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения «в общем числе преступлений относительно невелика и отражает не столько уровень заболеваемости психической патологией, сколько уровень криминализации общества».

Психиатры отмечают, ссылаясь на письмо МВД, что доля общественно опасных действий, совершенных лицами в состоянии невменяемости, «составила всего 0,76%». Специалисты говорят, что из тех, кто совершил преступления в состоянии невменяемости, «далеко не все наблюдались у врачей-психиатров и находились под диспансерным наблюдением».

Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, — 36% от всех преступлений, — говорится в ответе психиатров.— Однако совершение правонарушения в состоянии опьянения не означает, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью.

Предоставление МВД базы данных, считают медики, «противоречит принципам медицинской этики» и «фактически стигматизирует лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, поскольку основывается на убеждении, что психическое заболевание само по себе предполагает склонность к совершению преступлений». Кроме того, специалисты напоминают, что, в частности, ФЗ «О полиции» «предоставляет правоохранительным органам право запрашивать информацию в связи с расследуемыми делами».

Новость
Установлена личность Джека-потрошителя

Адвокат Михаил Голиченко (занимается, в частности, защитой прав пациентов) в разговоре с «Ъ» предположил, что «МВД, вероятно, желает воспользоваться моментом (создания системы в рамках федерального проекта.— “Ъ”) и автоматизировать предоставление информации о людях с психическими расстройствами»: «Но такая информация, безусловно, составляет врачебную тайну».

Адвокат Павел Астахов предложил медикам и МВД компромисс: «Ввести градацию социально опасных заболеваний, выделив “красную” зону. Информацию о тех, кто в ней оказался, можно было бы сообщать органам для наблюдения и профилактики, не раскрывая медицинской тайны».

По данным «Ъ», в Центре имени Сербского оценка письма МВД «пока готовится». В Минздраве на запрос «Ъ» о том, когда ожидается консолидированное мнение медиков, пока не ответили.

Валерия Мишина, Иван Буранов

ГИБДД хочет получить доступ к врачебной тайне
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
 Украинские сыры не выдержали в России
Бунт на Черноморском флоте
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Паспорта и СНИЛС двух миллионов россиян попали в Сеть
У берегов Норвегии обнаружили российских «белух-разведчиков»
Названа сумма, в которую обошлась победа Микеллы на шоу «Голос»
Россиян предупредили о массовом закрытии магазинов
Как удар по голове превратил продавца диванов в гения
В России ввели лимиты на отправку денег в четыре страны
Спорт
Назван игрок года в Англии по версии PFA Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA)
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить Чиновники намерены активно внедрять новую модель борьбы против нарушителей скоростного режима: речь идет об определении средней скорости движения
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ
Дети
Как Пугачева, Навка и Рудковская с детьми отпраздновали Пасху 28 апреля православные по всему миру отмечают Светлое Христово Воскресение. Не стали исключением и многие российские знаменитости
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь