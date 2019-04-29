10:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Полиции требуются сведения о пациентах с психическими расстройствами.
МВД просит предоставить доступ к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне. Речь, в частности, идет о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией. Отсутствие такой информации фактически лишает полицию исполнять обязанности по предупреждению преступлений, считают в МВД. В Минздраве пока на запрос не ответили. Профессиональное сообщество, а также правозащитники уже выступили против доступа правоохранительных органов к данным о пациентах. Отметим, в конце 2018 года ГИБДД разработала соответствующий законопроект, но он не был внесен в Госдуму
Как стало известно «Ъ», в марте 2019 года МВД обратилось к
МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну. Так, прокуратура выявляет водителей, стоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах, и лишает их прав через суд. В 2009 году президент РФ поручил наладить информационный обмен между Минздравом и ГИБДД. В 2018 году Госавтоинспекция разработала законопроект о создании совместной базы данных. Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
На сей раз по поручению Татьяны Голиковой Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров. По данным «Ъ», аналогичные обращения были направлены и в профильные учреждения, в частности Центр психиатрии и наркологии имени Сербского и
Российское общество психиатров и Институт имени Бехтерева подготовили совместный ответ. В нем отмечается, что предложение МВД «является избыточным, не соответствует заявляемым (в письме.— “Ъ”) целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства».
Психиатры отмечают, ссылаясь на письмо МВД, что доля общественно опасных действий, совершенных лицами в состоянии невменяемости, «составила всего 0,76%». Специалисты говорят, что из тех, кто совершил преступления в состоянии невменяемости, «далеко не все наблюдались у
Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, — 36% от всех преступлений, — говорится в ответе психиатров.— Однако совершение правонарушения в состоянии опьянения не означает, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью.
Предоставление МВД базы данных, считают медики, «противоречит принципам медицинской этики» и «фактически стигматизирует лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, поскольку основывается на убеждении, что психическое заболевание само по себе предполагает склонность к совершению преступлений». Кроме того, специалисты напоминают, что, в частности, ФЗ «О полиции» «предоставляет правоохранительным органам право запрашивать информацию в связи с расследуемыми делами».
Адвокат Михаил Голиченко (занимается, в частности, защитой прав пациентов) в разговоре с «Ъ» предположил, что «МВД, вероятно, желает воспользоваться моментом (создания системы в рамках федерального проекта.— “Ъ”) и автоматизировать предоставление информации о людях с психическими расстройствами»: «Но такая информация, безусловно, составляет врачебную тайну».
Адвокат Павел Астахов предложил медикам и МВД компромисс: «Ввести градацию социально опасных заболеваний, выделив “красную” зону. Информацию о тех, кто в ней оказался, можно было бы сообщать органам для наблюдения и профилактики, не раскрывая медицинской тайны».
По данным «Ъ», в Центре имени Сербского оценка письма МВД «пока готовится». В Минздраве на запрос «Ъ» о том, когда ожидается консолидированное мнение медиков, пока не ответили.
Валерия Мишина, Иван Буранов