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07:02 (мск), источник: BFM.ru

Неизвестный открыл огонь у церкви в американском Балтиморе

В настоящее время у полицейских нет информации о том, что могло стать причиной стрельбы.

Источник: AP 2019

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на представителя полиции Чакию Фенной. Ранее телеканал «Фокс ньюс» сообщил, что стрельба произошла у церкви, передает ТАСС.

Как отмечается, звонок с сообщением о стрельбе поступил в отдел полиции в воскресенье после 17:00 по местному времени (00:00 мск). Стражи порядка прибыли на место происшествия.

По словам Фенной, в настоящее время у полицейских нет информации о том, что могло стать причиной стрельбы, как и о том, кто мог открыть огонь.

Отмечается, что стрельба произошла, когда люди собрались на пикник в западной части города.

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