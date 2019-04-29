07:02 (мск), источник: BFM.ru
Неизвестный открыл огонь у церкви в американском Балтиморе
В настоящее время у полицейских нет информации о том, что могло стать причиной стрельбы.
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на представителя полиции Чакию Фенной. Ранее телеканал «Фокс ньюс» сообщил, что стрельба произошла у церкви, передает ТАСС.
Как отмечается, звонок с сообщением о стрельбе поступил в отдел полиции в воскресенье после 17:00 по местному времени (00:00 мск). Стражи порядка прибыли на место происшествия.
Отмечается, что стрельба произошла, когда люди собрались на пикник в западной части города.