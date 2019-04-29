Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ты еще никто»: слова Зеленского — Путину возмутили Сеть
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить
Пугачева показала, как отметила Пасху с детьми
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой
Как делают люстры для Северного речного вокзала: фото
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Пугачева показала, как отметила Пасху с детьми
Суррогатное материнство: прибыльный бизнес или эксплуатация бедности
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
В автомобилях станет на один фильтр больше
Близнецы: русские бренды vs Aliexpress
Звезды, которым отказали в работе из-за возраста
Экс-тренер сборной России возглавил «Спартак»
Футболист сборной Чехии скончался в результате ДТП
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
13:45 (мск), источник: Известия

Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен в связи с расследованием

Главу американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирала Джона Ринга уволили из-за расследования. Об этом в воскресенье, 28 апреля, написала газета The New York Times.

Источник: Reuters

Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фоллер освободил Ринга от должности по причине «потери уверенности в его способности» руководить пенитенциарным учреждением, заявил заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси. Именно он назначен временно исполняющим обязанности командира тюрьмы.

Как сообщила официальный представитель Южного командования Соединенных Штатов Аманда Азубуике, которая осуществляет надзор за Гуантанамо, увольнение связано с расследованием, которое было инициировано в марте текущего года. Неизвестно, о каком расследовании идет речь.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых американскими властями в тяжких преступлениях, таких как терроризм или ведение войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

В конце января прошлого года президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо, которую неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.

 Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок
Путин надеется договориться с Зеленским по вопросу гражданства
Лоза прокомментировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Россиян предупредили о массовом закрытии небольших магазинов
Паспорта и СНИЛС двух миллионов россиян попали в Сеть
Экс-тренер сборной России возглавил московский «Спартак»
У берегов Норвегии обнаружили российских «белух-разведчиков»
Спорт
Назван лучший футболист года в Англии по версии журналистов Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA)
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить Чиновники намерены активно внедрять новую модель борьбы против нарушителей скоростного режима: речь идет об определении средней скорости движения
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Дети
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью 12-летняя Вера Алдонина пришла на передачу к Андрею Малахову
Леди
Алена Апина устроила фотосессию в латексном костюме Певица примерила провокационный наряд.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь