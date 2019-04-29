13:45 (мск), источник: Известия
Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен в связи с расследованием
Главу американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе
Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фоллер освободил Ринга от должности по причине «потери уверенности в его способности» руководить пенитенциарным учреждением, заявил заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси. Именно он назначен временно исполняющим обязанности командира тюрьмы.
Как сообщила официальный представитель Южного командования Соединенных Штатов Аманда Азубуике, которая осуществляет надзор за Гуантанамо, увольнение связано с расследованием, которое было инициировано в марте текущего года. Неизвестно, о каком расследовании идет речь.
Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых американскими властями в тяжких преступлениях, таких как терроризм или ведение войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой США
В конце января прошлого года президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо, которую неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.