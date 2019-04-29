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10:47 (мск), источник: Daily Storm

Паспортные данные и СНИЛС 2,2 миллиона россиян попали в открытый доступ

Личную информацию можно было просто скачать из решений об одобрении аукциона на электронных торговых площадках.

Источник: Reuters

В открытом доступе находится не менее 2,24 миллиона записей с паспортными данными, номерами СНИЛС, адресами электронной почты и сведениями о трудоустройстве россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина.

Согласно его информации, электронные торговые площадки выкладывают в открытый доступ незашифрованные персональные данные участников аукционов.
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В исследовании Бегтин проанализировал информацию крупнейших электронных торговых площадок в России, на которых размещаются коммерческие и государственные закупки, сообщает РБК. В частности, он проверил 562 тысячи записей закупочного модуля ZakazRF, 550 тысяч «РТС-тендер», а также записи «Росэлторг» (468 тысяч), «Национальной электронной площадки» (142 тысячи) и «Сбербанк АСТ» (500 тысяч). В результате глава ассоциации выяснил, что найти и свободно скачать личную информацию участников аукционов можно на каждой из этих площадок.

При этом Бегтин отметил, что «называть появление этой информации утечкой можно только с натяжкой».

Это изначальная доступность из-за ошибок в законодательстве и безграмотности разработчиков электронных торговых площадок.
Иван Бегтин
председатель Ассоциации участников рынков данных

В РБК сообщили, что на момент публикации материала все упомянутые электронные площадки работали и в хранящихся на них решениях об одобрении открытых аукционов можно было найти персональные данные. После обращения издания к представителям торговой площадки «Сбербанк АСТ» возможность скачивания данных была заблокирована.

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