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12:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии за растрату

Мещанский суд Москвы признал Виктора Захарченко — отца бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко — виновным в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Источник: Агентство «Москва»

Ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

По этому же делу признан виновным бывший председатель правления МИА Владимир Корьевкин.

Гособвинение просило суд назначить Захарченко-старшему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей, а Корьевкину — шести лет колонии общего режима с аналогичным штрафом.

Оба подсудимых вину не признали.

Согласно обвинительному заключению, Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента — советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу, говорится в материалах следствия. Сейчас Гриб находится в международном розыске.

По данным следствия, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. В итоге Захарченко обвинили в растрате на общую сумму в 4,5 млн рублей, а Корьевкина — в 1,7 млн рублей.
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Ранее сообщалось, что Захарченко полностью возместил ущерб.

Сам Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко был трудоустроен в банк по указанию бывшего замглавы департамента горимущества Москвы Глеба Бондаренко, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА.

Бондаренко, в свою очередь, заявлял в суде, что не знаком с Виктором Захарченко.

Как сообщила в понедельник «Новая газета», генпрокуратура России опубликовала новость о приговоре Виктору Захарченко еще до вынесения решения суда, однако затем сообщения были удалены с сайта ведомства. Издание опубликовало скриншоты новости.

В пресс-службе генпрокуратуры «Новой» заявили, что не располагают информацией об удаленном сообщении и не могут прокомментировать эту ситуацию.

Загадочные миллиарды

Сына Виктора Захарченко — полковника Дмитрия Захарченко — обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. С сентября 2016 года он находится под стражей, его дело сейчас рассматривает Пресненский суд Москвы.

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Следствие сообщало, что при задержании у Захарченко нашли 8,5 млрд рублей наличными. Позднее выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками.

В августе прошлого года Захарченко-младший попытался оспорить конфискацию у него денег и квартир в Москве.

Ни Захарченко, ни его родственники объяснить происхождение столь внушительных средств не смогли.

Сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Виктор Захарченко утверждал, что это накопления. Защита родственников, в свою очередь, заявляла, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на операциях с криптовалютами.

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Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии за растрату
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