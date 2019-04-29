Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии за растрату
Мещанский суд Москвы признал Виктора Захарченко — отца бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко — виновным в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и приговорил к четырем годам колонии общего режима.
Источник:Агентство «Москва»
Ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.
По этому же делу признан виновным бывший председатель правления МИА Владимир Корьевкин.
Гособвинение просило суд назначить Захарченко-старшему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей, а Корьевкину — шести лет колонии общего режима с аналогичным штрафом.
Оба подсудимых вину не признали.
Согласно обвинительному заключению, Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента — советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу, говорится в материалах следствия. Сейчас Гриб находится в международном розыске.
По данным следствия, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. В итоге Захарченко обвинили в растрате на общую сумму в 4,5 млн рублей, а Корьевкина — в 1,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Захарченко полностью возместил ущерб.
Сам Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко был трудоустроен в банк по указанию бывшего замглавы департамента горимущества Москвы Глеба Бондаренко, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА.
Бондаренко, в свою очередь, заявлял в суде, что не знаком с Виктором Захарченко.
Как сообщила в понедельник «Новая газета», генпрокуратура России опубликовала новость о приговоре Виктору Захарченко еще до вынесения решения суда, однако затем сообщения были удалены с сайта ведомства. Издание опубликовало скриншоты новости.
В пресс-службе генпрокуратуры «Новой» заявили, что не располагают информацией об удаленном сообщении и не могут прокомментировать эту ситуацию.
Загадочные миллиарды
Сына Виктора Захарченко — полковника Дмитрия Захарченко — обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. С сентября 2016 года он находится под стражей, его дело сейчас рассматривает Пресненский суд Москвы.
Следствие сообщало, что при задержании у Захарченко нашли 8,5 млрд рублей наличными. Позднее выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками.
В августе прошлого года Захарченко-младший попытался оспорить конфискацию у него денег и квартир в Москве.
Ни Захарченко, ни его родственники объяснить происхождение столь внушительных средств не смогли.
Сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Виктор Захарченко утверждал, что это накопления. Защита родственников, в свою очередь, заявляла, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на операциях с криптовалютами.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.