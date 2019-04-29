Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опубликовано лучшее селфи месяца (это надо увидеть)
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Снимок мотылька победил в престижном конкурсеЕго сделал хорватский фотограф Петар Сабол
Как преподают половое воспитание в разных странах
Многодетная мать добилась в суде снижения налога на дом в 16,5 раз
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Как россияне сами ремонтируют дороги, а их иногда штрафуют
Первый весенний град и ДТП из 50 машин (видео)
Погиб у своего дома: жизнь актера оборвал несчастный случай
Показания пульса, при которых надо срочно к врачу
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Как отмывают московское метро: фото
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
18:09 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье разоблачили ячейку ИГ*

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Подмосковье разоблачена законспирированная ячейка террористической организации «Исламское государство"* из семи человек, сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, ячейка существовала с ноября 2016 года.

«Участники вели агитационную работу по вовлечению <…> новых сторонников, в том числе призывая к нападениям на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Как отметили в ФСБ, ячейкой руководили иностранные эмиссары.

Уточняется, что в деятельности организации участвовали россияне, выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья, «являющиеся сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского Халифата».

У террористов изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература. Правоохранители проводят обыски и другие действия для выявления всех участников ячейки.

* Запрещенная в России террористическая организация.

 Пригожин объяснил победу дочери Алсу в 'Голосе'
Следующий финансовый обвал будет намного страшнее кризиса 2008 года
Путин ответил на план Зеленского выдавать паспорта россиянам
Лоза прокомментировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Россиян предупредили о массовом закрытии небольших магазинов
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Паспорта и СНИЛС двух миллионов россиян попали в Сеть
«Игру престолов» уличили в заимствовании русских народных сказок
Эксперт рассказал, что изменит новый «похоронный» закон
Спорт
Назван лучший футболист года в Англии по версии журналистов Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA)
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
Через неделю Volkswagen начнёт продажи абсолютно новой модели 8 мая немецкая марка начнёт принимать заказы на модель ID, которая представляет собой электрический хэтчбек
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью 12-летняя Вера Алдонина пришла на передачу к Андрею Малахову
Леди
Алена Апина устроила фотосессию в латексном костюме Певица примерила провокационный наряд.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь