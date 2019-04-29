18:09 (мск), источник: РИА Новости
В Подмосковье разоблачили ячейку ИГ*
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Подмосковье разоблачена законспирированная ячейка террористической организации «Исламское государство"* из семи человек, сообщает
По предварительным данным, ячейка существовала с ноября 2016 года.
«Участники вели агитационную работу по вовлечению <…> новых сторонников, в том числе призывая к нападениям на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Как отметили в ФСБ, ячейкой руководили иностранные эмиссары.
Уточняется, что в деятельности организации участвовали россияне, выходцы из
У террористов изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература. Правоохранители проводят обыски и другие действия для выявления всех участников ячейки.
* Запрещенная в России террористическая организация.