20:34 (мск), источник: Inc.Russia
Хакеры взломали приложение McDonalds и заказали еды на $2 тыс
Канадские пользователи приложения McDonald’s стали жертвами хакеров, которые потратили в общей сложности $2 тыс. на фастфуд.
Компания отказалась возмещать потери и посоветовала обратиться в банк.
Мошенники несколько месяцев делали небольшие заказы на $20 с чужих аккаунтов. Пользователи заметили это только сейчас. Сообщается, что проблему все еще не разрешили, а количество взломанных профилей только увеличивается.
В феврале 2019 года хакеры сделали заказ на $484 через учетную запись жительницы Новой Шотландии (провинция в Канаде). Взломщики заказали еду в McDonald’s, который находится в Квебеке, в 800 км от Новой Шотландии. Электронные письма с подтверждением оплаты, как сообщили пострадавшие, уходили в спам, и потому оставались незамеченными.
Представители McDonald’s сообщили Business Insider, что компания уверена в безопасности своего приложения. Они не смогли объяснить, как мошенники смогли его взломать.