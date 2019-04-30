05:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Вынесен приговор по делу о махинациях и взятках при ремонте военных кораблей.
Как стало известно «Ъ», Московский гарнизонный военный суд приговорил вчера к девяти годам строго режима бывшего сотрудника 868-го военного представительства Кирилла Хлыстова. Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский». Кроме того, его признали виновным в получении взяток от руководства ОАО ПГ «Новик».
Судебный процесс над бывшим начальником 17-го отдела 868-го военного представительства Минобороны Кириллом Хлыстовым проходил в Московском военном гарнизонном суде с января этого года. Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.
Зачитывая свое решение, судья признал Кирилла Хлыстова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК (получение взятки). При этом судья отметил, что Кирилл Хлыстов использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, подписывал договоры и заключения в рамках госборонзаказа из корыстной заинтересованности в получении взяток, чем нанес интересам государства в лице Минобороны значительный ущерб.
По версии следствия, а расследование вело военное следственное управление (ВСУ) Следственного комитета России (СКР) по Западному военному округу, в декабре 2010 года Минобороны РФ заключило с АО «Центр судоремонта “Звездочка”», расположенным в Северодвинске, госконтракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей ВМФ.
В свою очередь, в том же декабре 2010 года «Звездочка» договорилась с гендиректором ОАО ПГ «Новик» Алексеем Лященко (с 2016 года — депутат Госдумы от «Единой России») о проектном и техническом сопровождении указанных работ, целью которых являлось продление сроков эксплуатации кораблей Северного флота. Для этого, по версии следствия, господин Лященко дал указание финансовому директору ОАО ПГ «Новик» Александру Созанскому создать фирму для работ в рамках гособоронзаказа.
В конце марта 2011 года в
В результате с 2011 по 2014 год через «Ленремпроект» за якобы техническое обслуживание атомной подводной лодки «Даниил Московский» прошло 719,25 тыс. руб. и еще 20,78 млн руб. за ремонт других 57 кораблей Северного флота, заключения по которым пописал господин Хлыстов.
Таким образом, по версии следствия, нанесенный действиями капитана третьего ранга ущерб Минобороны составил 21,6 млн руб., которые были распределены между подельниками. При этом сам господин Хлыстов, как следует из показаний Александра Созанского, получил от него еще четыре взятки в размере 1,68 млн руб., 685 тыс. руб., 339 тыс. руб. и 487 тыс. руб. за согласование фиктивных договоров.
Следует отметить, что о махинациях военпреда Хлыстова стало известно в 2017 году, когда финдиректор «Новика» Александр Созанский сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Тогда он и рассказал сотрудникам ГСУ СКР по Москве о махинациях 2011−2014 годов, в результате чего господин Хлыстов был задержан сотрудниками ВСУ СКР и арестован судом. Свои показания господин Созанский подтвердил и в качестве свидетеля в военном суде.
Сам военпред Хлыстов вину не признавал, утверждая, что его оговорил господин Созанский. Защита военного настаивала на его полном оправдании.
Судья Гудзенко приговорил Кирилла Хлыстова к девяти годам колонии строгого режима. Бывший военпред был лишен звания, однако с учетом смягчающего обстоятельства — наличия трех малолетних детей — штрафовать его не стали. Впрочем, суд взыскал с него весь ущерб, нанесенный военному ведомству, по иску последнего.
Следует отметить, что на причастность к афере проверялся и депутат Госдумы Алексей Лященко, однако в январе этого года ГСУ СКР по Москве вынесло постановление об отказе в возбуждении в отношении него уголовного дела. Получить комментарий от народного избранника «Ъ» вчера не удалось.
Юрий Сенаторов