11:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Турция подводит Эмираты под шпионаж
Таинственная смерть в стамбульской тюрьме напомнила о «деле Хашокджи» (Хашкаджи, Хашогги).
Один из двух задержанных по подозрению в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) найден мертвым в одиночной камере тюрьмы турецкого города Силиври в провинции Стамбул. Об этом вчера сообщили местные власти. Рассматривается версия самоубийства. Погибший, как утверждают СМИ, оказался
Прокуратура Стамбула обнародовала вчера информацию о самоубийстве мужчины, задержанного 19 апреля вместе со своим напарником по обвинению в «военном, политическом и международном шпионаже» в пользу ОАЭ. Согласно официальным данным, оба мужчины признались, что шпионили за высокопоставленными гражданами арабских стран, находящимися на территории Турции.
По данным СМИ, они собирали информацию об арабских диссидентах, о членах двух основных палестинских
Турецкая полиция проверяет и версию о связи двух мужчин с убийством 2 октября прошлого года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Только спустя три недели после убийства
ОАЭ — главный региональный союзник Саудовской Аравии. Они вместе инициировали военную операцию против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, объявили блокаду Катару, тогда как Турция его поддержала.
«Причин у шпионажа как ОАЭ в Турции, так и наоборот, более чем достаточно», — сказал «Ъ» директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев. По его словам, блоковое противостояние между Анкарой и Дохой, с одной стороны, и
Официально информация о подозреваемых в шпионаже личностях не сообщалась. Однако подробные детали появились в турецких и арабских СМИ. Утверждается, что речь идет о двух палестинцах —
Сестра и сын Заки Хасана отрицают версию самоубийства и требуют расследования, в том числе с участием независимого палестинского медицинского эксперта. По их словам, в ближайшие дни должен был состояться суд, в ходе которого Заки Хасан мог выйти на свободу под залог и ему не было смысла убивать себя. Родные утверждают, что палестинец не был шпионом и приехал в Турцию, чтобы заработать деньги.
Амур Гаджиев рассказал «Ъ», что тюрьма в Силиври — одна из самых охраняемых в Турции, там содержатся люди, обвиняемые в государственных преступлениях. «Пока трудно судить, что там произошло, убийство это или самоубийство. Может оказаться верной любая версия», — сказал он.
Заки Хасан и Самер Шаабан — выходцы из сектора Газа, где до захвата власти «Хамасом» в 2007 году Мухаммед Дахлан возглавлял палестинскую службу превентивной безопасности. Господин Дахлан считался возможным преемником палестинского лидера Махмуда Аббаса, однако очень быстро он превратился в его главного соперника. В 2011 году Мухаммед Дахлан вынужденно покинул Палестину и переселился в ОАЭ, с руководством которых у него были тесные связи и чьи деликатные поручения, по данным СМИ, он неоднократно выполнял. В декабре прошлого года турецкая газета Yeni Safak утверждала, что Мухаммед Дахлан попал в больницу со сломанной шеей после вечеринки на яхте в честь саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана, после того как отказался «стать козлом отпущения» за убийство Джамаля Хашокджи. Издание называет Мухаммеда Дахлана «наемным убийцей Ближнего Востока» и лично наследного принца
С тех пор и до момента ареста Заки Хасана и Самера Шаабана о возможной роли их бывшего шефа в убийстве журналиста особо не упоминалось. Профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач считает, что такими публикациями Турция пытается вовлечь в скандал вокруг «дела Хашокджи» не только Саудовскую Аравию, но и ОАЭ. «Сделать это просто, учитывая, что два наследных принца состоят в дружеских отношениях, у них много общего, включая и региональные интересы. Турции выгодно убрать соперников в регионе и укрепить свои позиции. История со шпионажем может быть продолжением этой линии», — сказал эксперт «Ъ».
Марианна Беленькая