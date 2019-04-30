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11:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Турция подводит Эмираты под шпионаж

Таинственная смерть в стамбульской тюрьме напомнила о «деле Хашокджи» (Хашкаджи, Хашогги).

Один из двух задержанных по подозрению в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) найден мертвым в одиночной камере тюрьмы турецкого города Силиври в провинции Стамбул. Об этом вчера сообщили местные власти. Рассматривается версия самоубийства. Погибший, как утверждают СМИ, оказался генерал-майором палестинской разведки в отставке. Анкара изучает его возможную связь с делом об убийстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

Прокуратура Стамбула обнародовала вчера информацию о самоубийстве мужчины, задержанного 19 апреля вместе со своим напарником по обвинению в «военном, политическом и международном шпионаже» в пользу ОАЭ. Согласно официальным данным, оба мужчины признались, что шпионили за высокопоставленными гражданами арабских стран, находящимися на территории Турции.

По данным СМИ, они собирали информацию об арабских диссидентах, о членах двух основных палестинских движений-конкурентов — «Фатх» и «Хамас», а также об исламистском движении «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ). Последнее — основной идеологический противник эмиратских и саудовских властей, но при этом близко связано с турецкими и катарскими, а также «Хамасом».

Турецкая полиция проверяет и версию о связи двух мужчин с убийством 2 октября прошлого года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Только спустя три недели после убийства Эр-Рияд признал, что гибель журналиста вызвана его ссорой с сотрудниками генконсульства. Однако прокуратура Стамбула утверждает, что убийство было преднамеренным. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела журналиста.

Эр-Рияд начал собственное расследование убийства. По делу был задержан 21 человек, 11 из них были предъявлены обвинения, для пятерых прокурор добивается смертного приговора. Полные списки обвиняемых неизвестны, слушания по делу закрыты. Международное сообщество обвиняет Эр-Рияд в непрозрачности следствия. «В противовес заверениям Саудовской Аравии это не внутренние или домашние вопросы… Расследование и последующее за ним судебное преследование должны соответствовать международным юридическим стандартам, которые требуют высочайшего уровня транспарентности и беспристрастности», — заявила в конце марта спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар, которая летом должна представить свой отчет по «делу Хашокджи». Газета The Washington Post напрямую обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в причастности к убийству. Этой версии придерживаются и многие американские политики, требующие от администрации Дональда Трампа снизить уровень контактов с Эр-Риядом. «Дело Хашокджи» привело к принятию Конгрессом США резолюции, рекомендующей прекратить поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в Йемене. Президент Трамп наложил вето на это решение.

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ОАЭ — главный региональный союзник Саудовской Аравии. Они вместе инициировали военную операцию против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, объявили блокаду Катару, тогда как Турция его поддержала. Эр-Рияд и Абу-Даби также оказались по разные стороны баррикад с Дохой и Анкарой в ливийском конфликте, а также пытаются играть против них в Судане. Но главное, именно Саудовская Аравия и ОАЭ стоят за созданием в регионе антииранской коалиции.

«Причин у шпионажа как ОАЭ в Турции, так и наоборот, более чем достаточно», — сказал «Ъ» директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев. По его словам, блоковое противостояние между Анкарой и Дохой, с одной стороны, и Абу-Даби и Эр-Рияда, с другой стороны, просматривалось еще с начала «арабской весны» в 2011 году и достигло своего пика в 2017-м во время катарского кризиса. «Одним из эпизодов этого противостояния стало “дело Хашокджи”. Два блока конкурируют за влияние в суннитском мире, а также за звание главного союзника США на Ближнем Востоке. С помощью убийства журналиста Анкара попыталась представить Саудовскую Аравию страной, которая не обладает нравственными качествами, необходимыми лидеру исламского мира, а также очернить ее в глазах международной общественности», — считает эксперт.

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Официально информация о подозреваемых в шпионаже личностях не сообщалась. Однако подробные детали появились в турецких и арабских СМИ. Утверждается, что речь идет о двух палестинцах — генерал-майоре палестинской разведки Заки Хасане 1963 года рождения (именно он был найден мертвым в своей камере) и служившем вместе с ним специалисте по взрывчатке Самере Шаабане 1979 года рождения. Оба связаны с бывшим лидером «Фатха» в секторе Газа Мухаммедом Дахланом, который живет в изгнании в ОАЭ. По данным сайта Middle East Eye, Самер Шаабан прибыл в Турцию в октябре, через несколько дней после убийства Джамаля Хашокджи, а Заки Хасан приехал ему на помощь в марте этого года. На момент задержания у обоих мужчин на руках были палестинские паспорта.

Сестра и сын Заки Хасана отрицают версию самоубийства и требуют расследования, в том числе с участием независимого палестинского медицинского эксперта. По их словам, в ближайшие дни должен был состояться суд, в ходе которого Заки Хасан мог выйти на свободу под залог и ему не было смысла убивать себя. Родные утверждают, что палестинец не был шпионом и приехал в Турцию, чтобы заработать деньги.

Амур Гаджиев рассказал «Ъ», что тюрьма в Силиври — одна из самых охраняемых в Турции, там содержатся люди, обвиняемые в государственных преступлениях. «Пока трудно судить, что там произошло, убийство это или самоубийство. Может оказаться верной любая версия», — сказал он.

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Заки Хасан и Самер Шаабан — выходцы из сектора Газа, где до захвата власти «Хамасом» в 2007 году Мухаммед Дахлан возглавлял палестинскую службу превентивной безопасности. Господин Дахлан считался возможным преемником палестинского лидера Махмуда Аббаса, однако очень быстро он превратился в его главного соперника. В 2011 году Мухаммед Дахлан вынужденно покинул Палестину и переселился в ОАЭ, с руководством которых у него были тесные связи и чьи деликатные поручения, по данным СМИ, он неоднократно выполнял. В декабре прошлого года турецкая газета Yeni Safak утверждала, что Мухаммед Дахлан попал в больницу со сломанной шеей после вечеринки на яхте в честь саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана, после того как отказался «стать козлом отпущения» за убийство Джамаля Хашокджи. Издание называет Мухаммеда Дахлана «наемным убийцей Ближнего Востока» и лично наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Согласно источнику газеты, Мухаммед Дахлан играл активную роль в создании команды прикрытия из четырех человек. Им было поручено уничтожить все следы убийства журналиста. Однако в итоге Мухаммеда Дахлана предполагалось выставить единственным виновником убийства, чтобы реабилитировать Мухаммеда бен Сальмана.

С тех пор и до момента ареста Заки Хасана и Самера Шаабана о возможной роли их бывшего шефа в убийстве журналиста особо не упоминалось. Профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач считает, что такими публикациями Турция пытается вовлечь в скандал вокруг «дела Хашокджи» не только Саудовскую Аравию, но и ОАЭ. «Сделать это просто, учитывая, что два наследных принца состоят в дружеских отношениях, у них много общего, включая и региональные интересы. Турции выгодно убрать соперников в регионе и укрепить свои позиции. История со шпионажем может быть продолжением этой линии», — сказал эксперт «Ъ».

Марианна Беленькая

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