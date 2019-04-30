США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину Богданову

Федеральный суд в Бруклине в понедельник предъявил обвинения Богданову в связи с «мошенничеством с использованием электронных средств связи, кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломом компьютеров». Ущерб оценивается в 1,5 миллиона долларов.
Антон Богданов, приехавший в Таиланд вместе с женой, был задержан по запросу ФБР США 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет, когда собирался после отдыха вылететь на родину. Его подозревают в том, что он в составе группы из трех человек осуществил хакерскую атаку на сайт американской государственной организации, которая занимается налоговыми возвратами гражданам США, и перенаправил поток средств, предназначенных для перевода на счета граждан, на фальшивую банковскую карту, подконтрольную троим фигурантам дела.
Также россиянина обвиняют в хакерской атаке на сайт налоговой службы США и «вбросе» через него ложной информации о причитающихся американским гражданам налоговых возвратах. Ни один из предполагаемых соучастников Богданова в документе по имени не назван. Богданову грозит до 27 лет тюрьмы.
Богданов ранее заявлял, что не намерен признавать себя виновным по американским обвинениям, так как ничего предосудительного не совершал, и является обычным пользователем компьютера, не знает языков программирования и не умеет программировать.