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04:05 (мск), источник: Известия

Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей

Расследование дела в отношении экс-главы подведомственного «Роскосмосу» НПО «Техномаш» может обернуться арестами в рядах высшего руководства госкорпорации, рассказали «Известиям» источники, близкие к следствию.

Источник: AP 2019

В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.

По данным следствия, он причастен к хищениям денег, полученных на выполнение гособоронзаказа по техническому перевооружению Пермского порохового завода, на котором производят в том числе твердотопливные ускорители для крылатых ракет комплексов «Ярс», «Бастион», а также для баллистических ракет. Именно поэтому в финансировании модернизации участвовал «Роскосмос».

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«Большая часть обналиченных денег передавалась участниками группы одному из руководителей “Роскосмоса”. Сейчас выясняется, кому именно», — рассказали собеседники «Известий».

По их данным, фигуранты дела, которые пока проходят как свидетели, вскоре будут привлечены к ответственности.

Эксперты отметили, что схема вывода денег, использованная преступной группой, в которую входили и должностные лица «Роскосмоса», была популярна еще в конце 1990-х.

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