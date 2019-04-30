04:05 (мск), источник: Известия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
Расследование дела в отношении
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
По данным следствия, он причастен к хищениям денег, полученных на выполнение гособоронзаказа по техническому перевооружению Пермского порохового завода, на котором производят в том числе твердотопливные ускорители для крылатых ракет комплексов «Ярс», «Бастион», а также для баллистических ракет. Именно поэтому в финансировании модернизации участвовал «Роскосмос».
«Большая часть обналиченных денег передавалась участниками группы одному из руководителей “Роскосмоса”. Сейчас выясняется, кому именно», — рассказали собеседники «Известий».
По их данным, фигуранты дела, которые пока проходят как свидетели, вскоре будут привлечены к ответственности.
Эксперты отметили, что схема вывода денег, использованная преступной группой, в которую входили и должностные лица «Роскосмоса», была популярна еще в конце 1990-х.