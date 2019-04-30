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05:40 (мск), источник: РИА Новости

В Орловской области в ДТП с участием автобуса пострадали 20 человек

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Автобус с 54 пассажирами вылетел в кювет после столкновения с грузовиком в Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 423-м километре трассы М-2 «Крым». По предварительным данным, автобус Youtong столкнулся с «КамАЗом», следовавшим в попутном направлении.

Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на региональное управление МВД, за медицинской помощью после ДТП обратились 20 человек.

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