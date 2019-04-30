05:40 (мск), источник: РИА Новости
В Орловской области в ДТП с участием автобуса пострадали 20 человек
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Автобус с 54 пассажирами вылетел в кювет после столкновения с грузовиком в Орловской области, сообщает
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Автобус с 54 пассажирами вылетел в кювет после столкновения с грузовиком в Орловской области, сообщает
Авария произошла на 423-м километре трассы М-2 «Крым». По предварительным данным, автобус Youtong столкнулся с «КамАЗом», следовавшим в попутном направлении.
Как сообщает
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