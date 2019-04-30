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06:22 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия выясняет причины гибели моряков на судне Fesco при переходе из ЮАР

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Комиссия выясняет обстоятельства гибели двух моряков на судне «Василий Головнин» компании Fesco, сообщил РИА Новости представитель Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК).

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Комсомольская правда» написала, что судно-снабженец шло из Антарктиды после доставки грузов на индийские арктические станции. По данным газеты, предварительная причина смерти моряков — отравление метанолом.

На сайте ФППК сообщается, что во время перехода в ЮАР умерли двое работников филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» — матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения.

«Моряки умерли 25 апреля на судне “Василий Головнин”. Причины и виновные устанавливаются. Люди погибли при странных обстоятельствах, необходимо их выяснить», — сказал представитель федерации профсоюзов.

По его словам, комиссия выясняет, было ли причиной смерти отравление, в том числе метанолом, либо причина смерти — «производственный фактор». Проверка займет 15 дней, при необходимости этот срок могут продлить.

Комментарием Fesco РИА Новости пока не располагает.

«Василий Головнин» — дизель-электроход, снабженец ледового класса, построен в 1988 году в СССР. В конце января Fesco сообщало, что судно отправилось в Антарктиду для снабжения индийских научно-исследовательских станций. Контракт между Fesco и Национальным центром исследований Антарктики и океана министерства землеведения Индии (NCPOR) на снабжение антарктических станций был подписан в октябре 2018 года. Для реализации проекта на судне были проведены ремонтные работы и установлено дополнительное оборудование.

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