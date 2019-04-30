Комиссия выясняет причины гибели моряков на судне Fesco при переходе из ЮАР

Ранее газета «Комсомольская правда» написала, что судно-снабженец шло из Антарктиды после доставки грузов на индийские арктические станции. По данным газеты, предварительная причина смерти моряков — отравление метанолом.
На сайте ФППК сообщается, что во время перехода в ЮАР умерли двое работников филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» — матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения.
«Моряки умерли 25 апреля на судне “Василий Головнин”. Причины и виновные устанавливаются. Люди погибли при странных обстоятельствах, необходимо их выяснить», — сказал представитель федерации профсоюзов.
По его словам, комиссия выясняет, было ли причиной смерти отравление, в том числе метанолом, либо причина смерти — «производственный фактор». Проверка займет 15 дней, при необходимости этот срок могут продлить.
Комментарием Fesco РИА Новости пока не располагает.
«Василий Головнин» — дизель-электроход, снабженец ледового класса, построен в 1988 году в СССР. В конце января Fesco сообщало, что судно отправилось в Антарктиду для снабжения индийских научно-исследовательских станций. Контракт между Fesco и Национальным центром исследований Антарктики и океана министерства землеведения Индии (NCPOR) на снабжение антарктических станций был подписан в октябре 2018 года. Для реализации проекта на судне были проведены ремонтные работы и установлено дополнительное оборудование.