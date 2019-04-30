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10:33 (мск), источник: ТАСС

Под Пятигорском загорелся строительный магазин на площади 2,4 тыс. кв. м

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. По данным регионального управления МЧС, есть угроза дальнейшего распространения огня.

Пожар произошел во вторник в магазине под Пятигорском (Ставропольский край) на площади 2,4 тыс. кв. м, есть вероятная угроза дальнейшего распространения огня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«Произошел пожар напротив рынка “21 век” в строительном магазине с автомаслами. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тыс. кв. м, открытым пламенем, есть вероятность угрозы распространения [огня]», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ведомства, возгорание произошло около 09:10 мск в здании одноэтажного магазина на окраине поселка Горячеводский в районе 501 км федеральной автодороги «Кавказ».

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