10:33 (мск), источник: ТАСС
Под Пятигорском загорелся строительный магазин на площади 2,4 тыс. кв. м
СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. По данным регионального управления МЧС, есть угроза дальнейшего распространения огня.
Пожар произошел во вторник в магазине под Пятигорском (Ставропольский край) на площади 2,4 тыс. кв. м, есть вероятная угроза дальнейшего распространения огня. Об этом сообщает
«Произошел пожар напротив рынка “21 век” в строительном магазине с автомаслами. На момент прибытия первого
По данным ведомства, возгорание произошло около 09:10 мск в здании одноэтажного магазина на окраине поселка Горячеводский в районе 501 км федеральной автодороги «Кавказ».