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13:00 (мск), источник: ТАСС

Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.

Как отмечает один из собеседников агентства, министр задержан в рамках дела о хищении более 20 млн рублей.

«Хасбулатов задержан на двое суток. По месту работы и проживания идут обыски», — сказал собеседник агентства. По его словам, Хасбулатов «задержан в рамках дела, возбужденного МВД Дагестана».

В Минэкономики Дагестана подтвердили, что в ведомстве проходят обыски. При этом там отметили, что министерство работает в обычном режиме. Представитель ведомства уточнил, что в республиканском МФЦ обыски не ведутся, там работа также идет в нормальном режиме.

В ведомстве также опровергли сообщения о попытках Хасбулатова покинуть Дагестан. «Осман Хасбулатов был в рабочей командировке в Москве, вернулся вчера. Информация о том, что его задержали при попытке покинуть республику неверна», — сказал собеседник агентства.

Хасбулатов с 2013 по 2018 год был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан. С февраля 2018 года занимает должность министра экономики и территориального развития региона.

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