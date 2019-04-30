Ярмольник прокомментировал исход суда с ФСО из-за разбитого Mercedes

«Я счастлив, я очень рад, что выиграл процесс у такой организации, как ФСО», — сказал Ярмольник, заверив, что для него дело было не в деньгах, а в принципе.
Из-за устроенного Ярмольником в 2016 году ДТП в числе прочих машин повреждения получил Mercedes ФСО. Ремонт машины обошелся в 1,2 с лишним миллиона рублей, из которых 400 тысяч рублей удалось получить от страховой по ОСАГО.
Сегодня Хамовнический суд Москвы взыскал с Ярмольника 432 тысячи рублей вместо 830 тысяч, на которых настаивала спецслужба.
По словам артиста, другим участникам аварии он возместил убытки в течение десяти дней, а от ФСО получил претензию больше чем через 1,5 года.
«Машина 2012 года Mercedes ML. Если так дорого стоит ремонт, я бы купил им новую такую же, а отремонтировал бы эту и продал», — заявил артист.
Комментарием адвокатов ФСО касательно исхода процесса РИА Новости не располагает.