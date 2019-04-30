Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Успенская пошла против всех в конфликте с дочкой Алсу на «Голосе»
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Россиянам больше не нужны дачи
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Дана Борисова показала новый снимок с подросшей дочкой
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
Скандальная Lada Raven: ее опять возрождают?
Почему победительница «Голос. Дети» разорвала контракт с Фадеевым
Неудачный бизнес Нагиева: актер вложил миллионы
Экс-тренер сборной России возглавил «Спартак»
Футболист сборной Чехии скончался в результате ДТП
Зачем опять отключают горячую воду и почему это не кончится?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
10Скончалась Элина Быстрицкая
15:35 (мск), источник: РИА Новости

Ярмольник прокомментировал исход суда с ФСО из-за разбитого Mercedes

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Артист Леонид Ярмольник рассказал РИА Новости, что «счастлив» решению суда по его спору с Федеральной службой охраны (ФСО) из-за стоимости ремонта разбитого им Mercedes.

Источник: РИА "Новости"

«Я счастлив, я очень рад, что выиграл процесс у такой организации, как ФСО», — сказал Ярмольник, заверив, что для него дело было не в деньгах, а в принципе.

Новость
Водитель ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса

Из-за устроенного Ярмольником в 2016 году ДТП в числе прочих машин повреждения получил Mercedes ФСО. Ремонт машины обошелся в 1,2 с лишним миллиона рублей, из которых 400 тысяч рублей удалось получить от страховой по ОСАГО.

Сегодня Хамовнический суд Москвы взыскал с Ярмольника 432 тысячи рублей вместо 830 тысяч, на которых настаивала спецслужба.

По словам артиста, другим участникам аварии он возместил убытки в течение десяти дней, а от ФСО получил претензию больше чем через 1,5 года.

«Машина 2012 года Mercedes ML. Если так дорого стоит ремонт, я бы купил им новую такую же, а отремонтировал бы эту и продал», — заявил артист.

Комментарием адвокатов ФСО касательно исхода процесса РИА Новости не располагает.

 Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти
СКР проверяет выступление Comedy Woman из-за шутки о генерале
Президент «Мираторга» объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана
Минобороны показало неизвестные фото полководцев на парадах
Как в майские праздники без проблем пройти таможню
Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу
Спорт
Бесков как оружие. Кононов добивает неизлечимый «Спартак» Если бы Олег Кононов рисовал звездочки за сбитых летчиков, то над правым карманом его пиджака было бы больше золотых отметин, чем на форме «Спартака»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 помог разглядеть Сатурн «Хаббл»? МКС? А может лучше смартфон?
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала «Первый канал» покажет новый сезон сериала «По законам военного времени»
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Популярные темы на «Детях»
Династия Капетингов 347
Сдать ребенка в псих.интернат. 288
Вы предвидели.. 198
Внимание - спойлеры! 3 серия ИП - давайте обсудим :) 158
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь