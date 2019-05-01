06:13 (мск), источник: Daily Storm
Посол США раскритиковал условия встречи с обвиняемым в шпионаже Уиланом
Дипведомство посчитало невозможность откровенного разговора с гражданином США при консульском доступе насмешкой.
Посол США в России Джон Хантсман осудил условия встречи в СИЗО «Лефортово» с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом. По мнению посла, невозможность чтения писем от семьи и запрет на важные разговоры, несмотря на консульский статус, являются насмешкой над ведомством.
После визита посольство США опубликовало в Twitter сообщение, где перечислило возмутившие Хантсмана правила СИЗО. «Лефортовские правила: 1) не читать вслух письма от семьи, 2) не подписывать столь необходимую доверенность, 3) не говорить ни о чем действительно важном. Разрешить консульский доступ и не дать возможность для откровенного разговора — это, честно говоря, насмешка», — говорится в сообщении посольства.
Посольство также заявило, что они очень серьезно относятся к защите прав граждан США и потребовали от России «прекратить играть в игры».
Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным «Интерфакс», гражданина США подозревают в сотрудничестве с американскими спецслужбами. На изъятой у Уилана флешке были обнаружены секретные сведения, которые, как отмечает «Интерфакс», относятся к гостайне.
Сам задержанный заявил, что он не знаком с содержанием накопительного устройства. Отмечается, что, помимо американского гражданства, Уилан является подданным Великобритании, Ирландии и Канады. В посольства всех четырех стран были отправлены запросы о помощи.
Пол Уилан в 2008 году был уволен из вооруженных сил США