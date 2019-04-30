#URGENTE Policía de Miranda se enfrenta a colectivos que dispararon contra las personas desde dentro del Ministerio del Transporte en Chacao #30Abr (Vía @luisgonzaloprz) https://t.co/O1QP0VqoTT pic.twitter.com/9VaxgqFWEm— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30 апреля 2019 г.
22:51 (мск), источник: Интерфакс
Число пострадавших в ходе беспорядков в Каракасе превысило 50 человек
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в столице Венесуэле Каракасе, передает во вторник американский телеканал CNN. Ранее сообщалось, что ранения и травмы в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле получили не менее 19 человек.