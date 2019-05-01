Почти 70 человек пострадали в ходе демонстраций около военной базы Карлота

#BREAKING: Massive movement in Caracas, #Venezuela towards the presidential palacepic.twitter.com/H7ldu9t0IH— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 30 апреля 2019 г.
00:48 (мск), источник: РИА Новости
«На данный момент органы здравоохранения приняли 69 пострадавших в демонстрациях в Карлоте, из них 41 получили ранение дробью, 2 — огнестрельные ранения, 21 — травмы… у трех поражение дыхательных путей», — сообщил чиновник в Instagram.
Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.
Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне «конституции и легитимных властей».
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.