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00:48 (мск), источник: РИА Новости

Почти 70 человек пострадали в ходе демонстраций около военной базы Карлота

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая — РИА Новости. Шестьдесят девять человек пострадали в результате демонстраций в районе военной базы Карлота, среди них есть люди с огнестрельными ранениями, сообщил глава муниципалитета Чакао (Каракас) Густаво Дуке Саес.

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«На данный момент органы здравоохранения приняли 69 пострадавших в демонстрациях в Карлоте, из них 41 получили ранение дробью, 2 — огнестрельные ранения, 21 — травмы… у трех поражение дыхательных путей», — сообщил чиновник в Instagram.

Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне «конституции и легитимных властей».

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Венесуэла: Сторонники Мадуро вышли на акции протеста, услышав призыв Гуайдо о мобилизации
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30 апреля© Ньюстюб
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