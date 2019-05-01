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06:58 (мск), источник: РИА Новости

В Чехии в отеле разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.

Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконным действия владельца расположенного в Остраве отеля Brioni Томаша Крчмаржа, который в марте 2014 года отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян.

После того, как он подвергся критике, Крчмарж разрешил проживание лишь тем гражданам России, которые напишут заявление о своем несогласии с присоединением Крыма.
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Чешская торговая инспекция в ноябре 2014 года оштрафовала отель на 50 тысяч крон (около 2,27 тысячи долларов) за дискриминацию граждан на основе их принадлежности к тому или иному государству. Верховный суд Чехии позднее снизил сумму штрафа до 5 тысяч крон (около 230 долларов).

Конституционный суд Чехии не увидел в действиях отельера дискриминации, поскольку его постояльцы были заранее предупреждены об условиях заселения и могли выбрать другую гостиницу. Суд также напомнил об официальной позиции Праги, которая считает Крым территорией Украины.

В марте 2014 года Крым стал российским регионом. Это произошло после проведенного там референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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