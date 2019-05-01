В Чехии в отеле разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконным действия владельца расположенного в Остраве отеля Brioni Томаша Крчмаржа, который в марте 2014 года отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян.
После того, как он подвергся критике, Крчмарж разрешил проживание лишь тем гражданам России, которые напишут заявление о своем несогласии с присоединением Крыма.
Чешская торговая инспекция в ноябре 2014 года оштрафовала отель на 50 тысяч крон (около 2,27 тысячи долларов) за дискриминацию граждан на основе их принадлежности к тому или иному государству. Верховный суд Чехии позднее снизил сумму штрафа до 5 тысяч крон (около 230 долларов).
Конституционный суд Чехии не увидел в действиях отельера дискриминации, поскольку его постояльцы были заранее предупреждены об условиях заселения и могли выбрать другую гостиницу. Суд также напомнил об официальной позиции Праги, которая считает Крым территорией Украины.
В марте 2014 года Крым стал российским регионом. Это произошло после проведенного там референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.