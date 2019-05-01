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05:30 (мск), источник: РИА Новости

В Каракасе пять военных ранили в ходе беспорядков

МЕХИКО, 1 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые появился в прямом эфире после попытки оппозиции организовать утром во вторник госпереворот.

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Глава государства сообщил, что в результате беспорядков были ранены пять военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мадуро также сообщил, что поручил расследовать попытку переворота, ряд подозреваемых уже допрашиваются. Он добавил, что все люди, которые вышли с оружием, чтобы свергнуть власть, будут найдены, их отдадут под суд.

Кроме того, венесуэльский лидер назначил генерала Густаво Гонсалеса Лопеса начальником Боливарианской службы разведки (SEBIN).

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Обострение ситуации в Венесуэле

Во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил о старте финальной фазы операции «Свобода», направленной на свержение законного президента страны Николаса Мадуро. Его поддержали власти США.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал венесуэльскую армию перейти на сторону Гуаидо и заявил, что Вашингтон намерен «как можно скорее» добиться смены власти в этой стране. Военные остались на стороне законных властей. Глава Минобороны Венесуэлы заявил, что армия будет защищать порядок и мирную жизнь.

На фоне заявления Гуаидо о государственном перевороте манифестанты устроили беспорядки в Каракасе в районе Чакао. Для их разгона сотрудники правоохранительных органов распылили газ. В результате столкновений, по последним данным, пострадали 69 человек.

Венесуэла: Массовая демонстрация у дворца Мирафлорес в поддержку Мадуро
Во время загрузки произошла ошибка.
01:13 (мск)© Ньюстюб
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