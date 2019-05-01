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14:29 (мск), источник: Интерфакс

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Суд в Великобритании приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог, сообщает Sky News.

Источник: Reuters

«Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор — 50 недель», — приводит корреспондент телеканала слова судьи.

Речь идет о событиях 2012 года.

Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции.

Сам основатель Wikileaks, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

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В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

2 мая Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадиции в США.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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15:27 (мск)© Ньюстюб
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