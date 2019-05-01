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17:20 (мск), источник: Интерфакс

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.

Источник: AP 2019

Первые существенные беспорядки были зафиксированы на бульваре Монпарнас — близ очень известного кафе «Ротонда». Демонстранты начали бросать в стражей порядка камни. Полицейские в ответ на это сблизились с хулиганами и заставляют их отступить.

В полиции сообщили, что в Париже полицейские задержали уже 165 демонстрантов.

По сообщениям СМИ, беспорядки спровоцировали одетые в черное активисты ультралевых группировок: они присоединились к собравшимся на демонстрацию сторонникам движения «Желтые жилеты» и начали провоцировать полицию. В ряде случаев полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что власти Франции опасаются серьезных беспорядков во время традиционных демонстраций, организуемых 1 мая профсоюзами.

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