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16:44 (мск), источник: Интерфакс

В Ингушетии депутат украл невесту

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Как рассказал источник «Интерфакса», ситуацию пришлось урегулировать старейшинам, свадьба состоится, похититель и его сообщники будут оштрафованы.

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил «Интерфаксу» в среду источник.

«Умыкание женщины произошло в Малгобекском районе Ингушетии. Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции “Единая Россия” в Народном собрании республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация урегулирована старейшинами. Свадьба намечена на ближайшее воскресенье.

Этот случай вызвал резонанс в регионе, так как сами депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест и полного искоренения древнего кавказского обычая, противоречащего исламским традициям.

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Депутату придется заплатить штраф в 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, а пособникам жениха — по 100 тыс. рублей, иначе они будут отлучены от тейпа.

В ноябре 2013 года духовные лидеры, представители общественности и власти Ингушетии во время конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тыс. рублей. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей наказывать пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками.

В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал этот законопроект.

Как отметил Евкуров, есть уголовная ответственность за похищение человека и новый закон не нужен. По его мнению, введение уголовной ответственности для похитителей невест в республике не приведет к конкретным результатам.
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