Заведующая детсадом в Краснодаре поставила воспитанника на колени и заставила целовать землю.— baza (@bazabazon) 1 мая 2019 г.
Педагог утверждает: ребёнок – сложный. Ему 5 лет, он приехал из одной из южных республик и стал обижать детей в группе. А после его слов: «Я ненавижу русскую землю», она вышла из себя. pic.twitter.com/a92EHumh1S
20:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Заведующая российским детсадом заставила ребенка целовать землю
Полиция Краснодарского края начала проверку после появления в интернете видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю, сообщает «Звезда» со ссылкой на