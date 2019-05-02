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14:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Верховный суд РФ: малообразованные россияне чаще совершают кражи и грабежи

Граждане с высшим образованием чаще получают сроки за мошенничество.

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году россияне с высшим образованием чащи получали приговоры суда за мошенничество и коррупцию, в то время как граждане с общим, начальным или вообще без образования — за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ.

По статистике, по статье «Кража» осуждены около 50 тысяч человек, из них более 44,5 тысяч — малообразованные и только 5413 — с высшим образованием.
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Россияне, имеющие дипломы, чаще привлекались за мошенничество (девять тысяч человек), присвоение и растрату (две тысячи человек). Среди малообразованных людей таких случаев менее трех тысяч.

В Верховном суде отмечают, что граждане с начальным образованием чаще совершают грабежи, разбои, угон автомобилей и занимаются незаконным оборотом наркотиков. Однако они реже идут на коррупционные преступления: за прошлый год было всего два случая получения взятки и 122 — ее передачи. В то время как дипломированные специалисты получили взятку 919 раз и передали почти 400 раз.

Напомним, в прошлом году суды в РФ удовлетворили 15,8 тысячи исков о компенсации морального вреда на общую сумму около 3 млрд рублей.

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