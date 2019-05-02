14:37 (мск), источник: Аргументы и факты
Верховный суд РФ: малообразованные россияне чаще совершают кражи и грабежи
Граждане с высшим образованием чаще получают сроки за мошенничество.
В 2018 году россияне с высшим образованием чащи получали приговоры суда за мошенничество и коррупцию, в то время как граждане с общим, начальным или вообще без образования — за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ.
Россияне, имеющие дипломы, чаще привлекались за мошенничество (девять тысяч человек), присвоение и растрату (две тысячи человек). Среди малообразованных людей таких случаев менее трех тысяч.
В Верховном суде отмечают, что граждане с начальным образованием чаще совершают грабежи, разбои, угон автомобилей и занимаются незаконным оборотом наркотиков. Однако они реже идут на коррупционные преступления: за прошлый год было всего два случая получения взятки и 122 — ее передачи. В то время как дипломированные специалисты получили взятку 919 раз и передали почти 400 раз.
Напомним, в прошлом году суды в РФ удовлетворили 15,8 тысячи исков о компенсации морального вреда на общую сумму около 3 млрд рублей.